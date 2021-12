Radfahrerin und Radfahrer von Auto erfasst und verletzt

Berlin. Auf einer Busspur in Berlin-Schöneberg hat eine Autofahrerin mit ihrem Wagen eine Radfahrerin und einen Radfahrer erfasst und verletzt. Die Autofahrerin war am Montagnachmittag unerlaubt auf der Busspur auf der Martin-Luther-Straße unterwegs, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 58 Jahre alte Radfahrer und die 61-jährige Radlerin wollten demnach auf Höhe Winterfeldstraße die Fahrbahn überqueren. Der Radfahrer schlängelte sich zwischen wartenden Fahrzeugen durch. Die Radfahrerin kam aus der entgegengesetzten Richtung. Der Mann und die Frau erlitten Kopfverletzungen. Beide kamen in eine Klinik, der Radfahrer wurde ambulant, die Radfahrerin stationär behandelt.

© dpa-infocom, dpa:211221-99-464723/3

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.