BVG kauft 90 weitere Elektro-Busse

Die BVG stockt ihren Bestand an elektrischen Bussen weiter auf. Die neuen E-Busse sollen im Westen und Süden der Stadt fahren.

Berlin. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) kaufen 90 weitere Elektro-Busse. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, wurde der Zuschlag an den niederländischen Hersteller Ebusco erteilt. Das erste Fahrzeug soll bereits im kommenden Sommer geliefert werden. Ende 2022 soll die Bestellung abgeschlossen sein. Damit hätte die BVG dann 228 Elektro-Busse in Betrieb.

Die Fahrzeuge des Typs Ebusco 2.2 sind laut Mitteilung zwölf Meter lang und bieten Platz für rund 65 Fahrgäste, bei 32 festen Sitzplätzen. Im Multifunktionsabteil in der Wagenmitte finden Kinderwagen und Rollstühle gesichert Platz. Auch ein Infobildschirm ist an Bord.

Wie bei ihren Vorgängern handelt es sich bei den neuen Bussen um sogenannte Depotlader. Die Batterien haben einen nutzbaren Energiegehalt von 419 kWh, womit die Busse bis zu 290 Kilometer ohne Zwischenladung fahren können, so die BVG.

BVG: Neue E-Busse sollen im Süden und Westen Berlins fahren

Rolf Erfurt, Betriebsvorstand der BVG, sagte zu dem Kauf: „Mit dieser Bestellung werden wir unsere E-Busse erstmals auch in den Süden und Westen unserer Stadt bringen. Auf den Betriebshöfen Britz und Cicerostraße bauen wir derzeit die entsprechende Ladeinfrastruktur für je 30 E-Busse. Damit können die elektrisch betriebenen Fahrzeuge künftig von drei statt nur vom Betriebshof Indira-Gandhi-Straße einsetzt werden, um sie noch mehr Berliner*innen zugänglich zu machen.“

Das bewilligte Budget für die 90 neuen Fahrzeuge einschließlich der benötigten Ladeinfrastruktur liegt bei insgesamt rund 65 Millionen Euro. Für die sogenannte Dekarbonisierung der BVG-Busflotte, einschließlich der bereits beschafften 138 Elektrobusse, stehen bisher Förderbescheide vom Bundesumweltministerium sowie vom Bundesverkehrsministerium in Höhe von bis zu rund 52 Millionen Euro zur Verfügung. Die BVG übernimmt die Kosten, die für vergleichbare Dieselbusse angefallen wären.