Die BVG macht beim Boostern mobil

Berlin. Es ist unübersehbar. In Berlin macht sich nach zwei Jahren Pandemie eine Corona-Müdigkeit bemerkbar, auch bei den Mitarbeitenden der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Aus diesem Grund wurde von der bei Marketingaktionen bekanntlich durchaus einfallsreichen BVG kurzerhand eine emotionale Kampagne ins Leben gerufen. Ganz in schwarz gehalten steht sie unter dem Motto „Gelb sieht schwarz. Lass dich impfen. Damit Berlin wieder bunt wird“.

Dafür werden bis Donnerstag auf Betriebshöfen der BVG zwei Impfbusse bereitgestellt. Am Montag ging es in Lichterfelde los. An diesem Dienstag geht es an der Indira-Gandhi-Straße weiter, Mittwoch an der Müllerstraße, und am Donnerstag gibt es an der Cicerostraße den Abschluss. Drei weitere Busse dienen unter anderem zur Registrierung. Überwiegend wird dabei Moderna verimpft, aber auch einige wenige Biontech-Dosen sind verfügbar. Durchgeführt wird der Oberarm-Piks von Ärztinnen und Ärzten, die auch schon in den Impfzentren der Stadt tätig waren.

50 Meter lange Schlange vor dem Impfbus

Bereits am Montagvormittag bildete sich eine etwa 50 Meter lange Schlange vor dem Betriebshof Lichterfelde. Vom Sicherheitspersonal in neongelben Warnjacken werden die Wartenden in Empfang genommen. Terminbuchungen, Impfzertifikate und Personalausweise werden kontrolliert.

Eine von ihnen ist Edeltraud Hack. Sie hat noch am Sonntag einen der letzten Biontech-Slots für eine Booster-Impfung buchen können. Durch Zufall hatte ihr Mann im Internet das Angebot der BVG gefunden und sofort reagiert. „Ich bin froh, dass ich noch so kurzfristig einen Termin ergattern konnte,“ erzählt sie.

Prozess nimmt eine halbe Stunde in Anspruch

Die Resonanz ist insgesamt überwältigend: Alle Termine am Montag und Dienstag waren schnell ausgebucht. Lediglich für Mittwoch und Donnerstag waren Montagmittag noch ein paar Resttermine verfügbar. „Wir sind sehr zufrieden, wie das Impfangebot angenommen wird. Für uns ist es der Beitrag zur schnellen Verbesserung der aktuellen Lage, den wir leisten können“, sagte ein BVG-Sprecher.

Die Anmeldung für die letzten verfügbaren Termine erfolgt ausschließlich über das Online-Portal Doctolib. Da die Betriebshöfe der BVG der 3G-Regelung unterliegen, muss ein negativer Test mitgebracht werden. Davon ausgenommen sind alle, die für eine Auffrischungsimpfung vor Ort sind. Des Weiteren soll das Aufklärungsmerkblatt bereits im Voraus gelesen sowie die Einwilligungsbögen mitgebracht werden. Der gesamte Prozess nimmt in etwa 25-30 Minuten in Anspruch.