Petra Kahlfeldt wird Berliner Senatsbaudirektorin

Berlin. Die Architektin Petra Kahlfeldt wird neue Senatsbaudirektorin in Berlin. Das kündigte die SPD am Montag bei der Vorstellung der neuen Senatoren und Senatorinnen an. Kahlfeldt ist damit die Nachfolgerin von Regula Lüscher und Hans Stimmann. Als Senatsbaudirektorin in der neuen rot-rot-grünen Landesregierung kann sie das Stadtbild und die übergeordnete Planung der Hauptstadt mitbestimmen. Kahlfeldt ist Hochschulprofessorin und Mitglied diverser Kommissionen. Im Januar wird sie laut der Homepage ihres Büros dort als Partnerin ausscheiden.

© dpa-infocom, dpa:211220-99-456022/2

