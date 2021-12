Wer sind Franziska Giffeys engste Mitarbeiter?

Er wird Chef in Franziska Giffeys Senatskanzlei: Der 38 Jahre alte Severin Fischer

Berlin. Wer sich auf Berliner Amateur-Fußballplätzen durchzusetzen vermag, scheint auch gut gerüstet zu sein für das Ringen um politische Details, Spiegelstriche in Senatsvorlagen und die Koordinierung widerstreitender Interessen der Ressorts. Denn wie schon sein Vorgänger Christian Gaebler ist auch der künftige Chef der Senatskanzlei als Hobby-Schiedsrichter unterwegs. Severin Fischer heißt der neue Mann im Zentrum der Macht, der seiner Chefin Franziska Giffey den Rücken freihalten soll. Der wichtigste Mitarbeiter im Roten Rathaus ist ein langjähriger Vertrauter der künftigen Regierenden Bürgermeisterin.

Severin Fischer leitete für Giffey schon den Leitungsstab im Familienministerium

Giffey holte den 38-Jährigen schon 2018 ins Bundesfamilienministerium, nachdem sie im Kabinett Merkel für die SPD zur Ministerin avanciert war. Er übernahm dort die Führung des Leitungsstabes, also des wichtigsten politischen Instruments in der Struktur des Ministeriums. Die beiden hatten sich zuvor im Neuköllner SPD-Kreisvorstand kennengelernt, den Giffey seinerzeit als Bezirksbürgermeisterin führte. Nach ihrem Aufstieg zur Ministerin wurde Fischer ihr Nachfolger an der Spitze der Neuköllner SPD, ehe er für die Neuwahl 2020 nicht mehr antrat.

Giffey lobt den promovierten Politikwissenschaftler in höchsten Tönen. Er sei „professionell zugewandt“, habe die Koalitionsverhandlungen „strategisch vorbereitet“. Im Ministerium sei es auch sein Verdienst gewesen, dass Giffey alle Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag habe umsetzen können. „Umsetzen, darum geht es auch in Berlin“, sagte Giffey. Vor seinem Wechsel ins Familienministerium hatte sich Fischer als Experte für Europa- und Energierecht in der wissenschaftlichen Politikberatung betätigt. Neben der Koordination der Regierungsarbeit wird er originär zuständig für Medien und die Metropolregion mit Brandenburg sein.

Die neue Staatssekretärin Ana Maria Trasnea gilt mit 27 als großes Talent in der SPD

Als zweite Staatssekretärin holt sich Giffey eines der größten Talente der Berliner SPD ins Haus. Die 27 Jahre alte Kulturwissenschaftlerin Ana Maria Trasnea übernimmt von Sawsan Chebli die Zuständigkeit für die Kontakte zum Bund, die internationalen Beziehungen und das bürgerschaftliche Engagement. Sie war Bundestagskandidatin in Treptow-Köpenick und sitzt der dortigen SPD-Fraktion vor. Als sie mit 13 Jahren als Tochter einer alleinerziehenden Mutter aus Rumänien kam, sprach sie kaum Deutsch und erlebte Diskriminierung am eigenen Leib, nun zieht sie ins Rote Rathaus ein.

Digitalisierungs-Fachmann Ralf Kleindiek wird Giffeys Mann für die moderne Verwaltung

Ebenfalls zu Giffeys engerem Zirkel gehört Ralf Kleindiek, obwohl er formal im Innenressort angesiedelt ist. Er soll als Chief Digital Officer die Digitalisierung der Verwaltung voranbringen und dazu an jeder Senatssitzung teilnehmen. Der 56-Jährige berät derzeit bei der Boston Consulting Group Digitalisierungsprojekte im öffentlichen Sektor. Vorher war er aber Staatsrat in Hamburg und bis 2018 - vor Giffeys Amtsantritt dort - Staatssekretär im Bundesfamilienministerium. Der Jurist gilt als Pionier der Digitalisierung von Behörden in Deutschland. Im Ministerium etwa führte er flächendeckend die E-Akte ein.

Giffey sagte, sie hätten schon damals verabredet, dass er zu ihr nach Berlin komme, sollte sie mal Regierende Bürgermeisterin werden. Wer künftig den Senat nach außen vertritt, ist noch nicht klar. Wie es hieß, soll kommissarisch Lisa Frerichs, ihre Büroleiterin als SPD-Landesvorsitzende, die Pressearbeit für Giffey übernehmen..