Früherer Zoo- und Tierparkdirektor Blaszkiewitz tot

Berlin. Der frühere Zoo- und Tierparkdirektor Bernhard Blaszkiewitz ist tot. Er sei vergangene Woche im Alter von 67 Jahren gestorben, teilte eine Zoo-Sprecherin am Montag in Berlin mit. "Er war ein leidenschaftlicher Tiergärtner und hat vor allem den Tierpark in den vergangenen Jahrzehnten entscheidend geprägt", sagte Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem über seinen Vorgänger.

Blaszkiewitz war seit 1991 Tierparkdirektor und seit 2007 auch Direktor des Zoologischen Gartens Berlin. Er war damit der erste gemeinsame Direktor von Zoo, Tierpark und Aquarium in Personalunion - bis zum Jahr 2014.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In seine Amtszeit fiel die Aufzucht des im Jahr 2006 geborenen Eisbären Knut im Zoo. Knut wurde ein internationales Medienphänomen in Zeiten des Klimawandels. Da ihn seine Mutter nicht annahm, zog ihn sein Pfleger mit der Flasche auf. Die Bilder des flauschig-weißen Bärchens aus dem Berliner Zoo rührten weltweit Millionen Menschen.

© dpa-infocom, dpa:211220-99-453737/2