Erneut "Weihnachtsfrieden" für säumige Steuerzahler

Potsdam. Auch in diesem Jahr müssen säumige Steuerzahler zu den Festtagen keinen ungebetenen Besuch von Finanzbeamten fürchten. Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange (SPD) verkündete am Montag den sogenannten Weihnachtsfrieden, der Vollstreckungsmaßnahmen bei Steuerrückständen in der Zeit zwischen dem 23. und 30 Dezember weitgehend ausschließt. Ausnahmen gebe es nur in den Fällen, in denen anderenfalls ein kompletter Ausfall der Steuern etwa durch Verjährung drohe, teilte das Ministerium mit.

© dpa-infocom, dpa:211220-99-451792/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.