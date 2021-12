Wiedersehen mit Ex-Coach Obradovic: Alba empfängt AS Monaco

Berlin. Nach dem Liga-Sieg in letzter Sekunde bei Aufsteiger MLP Academics Heidelberg bleibt für den deutschen Basketball-Meister Alba Berlin keine Zeit zum Verschnaufen. Am Mittwoch kommt es in der Euroleague in der Mercedes-Benz Arena zu einem Wiedersehen mit Sasa Obradovic. Der 52 Jahre alte ehemalige Spieler und Trainer in Berlin hatte in der vergangenen Woche die AS Monaco bereits zum zweiten Mal übernommen. "Der Trainerwechsel ist keine gute Nachricht für uns. Meist gibt das einen Schub. Monaco hat ein tolles Team. Sie haben ein hohes Budget für einen Neuling und viele große Namen im Kader", sagte Sportdirektor Himar Ojeda.

Das Team aus dem Fürstentum steht mit sechs Siegen aus 16 Spielen als Tabellen-14. nur einen Platz vor den Berlinern. Zu wenig angesichts des teuren Kaders um Topstar Mike James. Der positive Effekt des Trainerwechsels blieb in der Liga am Sonntag bei der 73:83-Niederlage gegen Limoges noch aus. Doch Ojeda warnt: "Es wird schwer. Wir müssen versuchen, wieder Energie zu finden, um unser Spiel spielen zu können. Gerade gegen ein physisches und athletisches Team wie Monaco."

Vielleicht gibt den Berlinern der Erfolg gegen Heidelberg neue Kraft. Der 83:81-Sieg am Sonntag durch einen Wurf von Maodo Lo mit der Schlusssirene beendete eine Serie von wettbewerbsübergreifend vier Niederlagen in Folge. "Die BBL ist so eng und ausgeglichen in diesem Jahr, da ist jeder Sieg wichtig", zeigt sich Ojeda erleichtert.

Gegen Monaco bekommt Lo wieder Unterstützung von Jaleen Smith, der sich allerdings noch schwertut im Alba-System. Der Amerikaner war wegen eines Trauerfalls in der Familie in die Heimat gereist, wurde jedoch am Montagmorgen zurück in Berlin erwartet. Ob Center-Riese Christ Koumadje (2,21 Meter) nach seiner Knöchelverletzung rechtzeitig fit wird, ist noch offen.

© dpa-infocom, dpa:211220-99-451523/2