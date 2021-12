Vorgezogene Weihnachtsferien: Betreuung in Schulen läuft

Potsdam. In den Brandenburger Schulen sind am Montag mehr als 10 000 Schülerinnen und Schüler betreut worden. Wegen der um drei Tage vorgezogenen Weihnachtsferien, kamen die allermeisten Schüler nicht zur Schule. Die Betreuung hätten rund 2000 freiwillige Lehrkräfte, pädagogisches Personal, Studierende und Kräfte im Freiwilligen Sozialen Jahr übernommen, berichtete die Sprecherin des Bildungsministerium, Ulrike Grönefeld, auf Anfrage.

Allerdings seien nicht alle der rund 11 500 angemeldeten Schüler zu den Betreuungsangeboten erschienen, sagte die Sprecherin. Die Angebote gelten für Kinder der Jahrgangsstufen 1-6, deren Eltern keine Betreuung organisieren können. Insgesamt besuchen in Brandenburg rund 131 000 Schüler diese Jahrgangsstufen.

Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hatte die vorgezogenen Ferien wegen der Corona-Pandemie bereits im November angekündigt. Der Präsident des Brandenburger Pädagogenverbandes, Hartmut Stäker, begrüßte am Montag diese Maßnahme. "Da werden die Kontakte der Schüler für zwei Wochen unterbrochen", sagte er. Gerade in den Grundschulen habe es in den vergangenen Wochen besonders hohe Corona-Inzidenzen gegeben, in einigen Landkreisen hätten die Werte bei den 9 bis 14-Jährigen über der 2000er Marke gelegen.

