Breitscheidplatz: „Das Herz von Berlin wurde zerrissen“

Am Sonntagabend ist die Lichterkette, die den Breitscheidplatz überspannt, erloschen, der Weihnachtsmarktbetrieb pausierte. Dann, um kurz nach 20 Uhr, erklangen 13 Glockenschläge für die 13 Menschen, die infolge des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche am 19. Dezember 2016 starben.

Genau fünf Jahre ist das islamistische Attentat inzwischen her, die Trauer und Fassungslosigkeit darüber sind geblieben. „Der Riss ist tief, er schmerzt bis heute und er bleibt“, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Andacht, die anlässlich des fünften Jahrestags stattfand und bei der neben Hinterbliebenen auch Retter und Helfer vom Abend des Anschlags anwesend waren.

In seiner Rede räumte der Bundespräsident auch Fehler ein. „Der Staat hat sein Versprechen auf Schutz, auf Sicherheit und Freiheit nicht einhalten können“, sagte Steinmeier. Der Staat „steht in der Pflicht, die Fehler, Versäumnisse und Probleme auszuräumen, die dazu beigetragen haben, dass dieser Anschlag nicht verhindert wurde“, betonte er.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Blumen und Kerzen wurden am Mahnmal "Der Riss" zum Gedenken an die Opfer des Terroranschlags auf den Weihnachtsmarkt 2016 am Breitscheidplatz niedergelegt.

Foto: Hannibal Hanschke/Reuters/Pool/dpa

Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) nahm an der Gedenkveranstaltung teil. „Wir werden die Opfer dieses fürchterlichen Anschlags und auch die Menschen, die den Verletzten sofort zur Hilfe eilten, nie vergessen“, sagte Müller in seiner Rede.

Einem dieser Helfer wurde besonders gedacht: Sascha Hüsges, der am 5. Oktober dieses Jahres an den Spätfolgen der Verletzung starb, die er sich zuzog, als er nach dem Anschlag helfen wollte. Er ist das 13. Opfer des Attentats. Auch sein Name ist nun auf den Stufen zur Gedächtniskirche zu lesen, wo an diesem Abend besonders viele Blumenkränze und -sträuße lagen.

An der Gedenkstelle sprach auch Astrid Passin. Sie verlor ihren Vater und ist Sprecherin der Hinterbliebenen. „Stille spricht, wenn Worte es nicht mehr können“, sagte sie. „So fühlte es sich an, als sich dieser Ort vor fünf Jahren in einen Tatort verwandelte.“

In ihrer Rede sprach Passin über die Folgen des Anschlags für die Hinterbliebenen wie für die Stadt. „Das Herz von Berlin wurde zerrissen und das Herz unserer Familien“, sagte sie und mahnte zugleich mehr Unterstützung für die Betroffenen an: „Wir brauchen keine Hilfe nur auf dem Papier. Zeigen Sie Menschlichkeit und Willen.“

Fünfter Jahrestag des Anschlags in Berlin – lesen Sie auch: