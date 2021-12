Konzert: Das Beste von Ennio Morricone 2022 – Alle Infos

Ennio Morricone wird am 15. Januar 2022 mit einem Konzert in Berlin geehrt. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Theater am Potsdamer Platz Das Beste von Ennio Morricone 2022 – Was Fans wissen müssen

Mit dem Konzertabend "The Best Of Ennio Morricone" am 15. Januar 2022 wird einer der größten Filmkomponisten der Welt in Berlin gefeiert. 100 Solisten, Sänger und Musiker der Milano Festival Opera werden unter der Leitung der Dirigenten Marco Seco und Marcin Wolniewski ausgesuchte Stücke aus dem Werk Morricones aufführen und die mitreißende Musik Morricones zum Leben erwecken.

Die Besucher des Konzerts in Berlin erwartet eine audiovisuelle Hommage mit originalen Filmszenen und Leinwandanimationen aus den Filmen "The Hateful 8", "Spiel mir das Lied vom Tod", "Kill Bill", "Zwei glorreiche Halunken", "Es war einmal in Amerika" und "Cinema Paradiso". Ennio Morricone komponierte mehr als 500 Filmsongs. Für seine Arbeit zu Quentin Tarantinos "The Hateful 8" wurde Morricone mit dem Oscar ausgezeichnet.

Wo wird das Konzert stattfinden?

Das Konzert findet im Theater am Potsdamer Platz (Marlene-Dietrich-Platz 1, 10785 Berlin-Tiergarten) statt. Der imposante Bau beeindruckt durch seine 35 Meter hohe und vollständig verglaste Foyerhalle, deren große Freitreppe über sechs Geschosse bis zum zweiten Rang hinaufführt. Die maximale Personenkapazität liegt im Theatersaal bei 1754 Personen.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Konzert "The Best of Ennio Morricone" im Theater am Potsdamer Platz sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 52,85 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (15. Januar 2022) um 19.00 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.00 Uhr.

Der legendäre Filmkomponist Ennio Morricone

Wie komme ich zum Theater am Potsdamer Platz?

Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Theater befindet sich zentral gelegen am Potsdamer Platz in Tiergarten und ist mit S-Bahn (S1/ S2/ S25/ S26 bis Potsdamer Platz) und U-Bahn (Linie U2 bis Potsdamer Platz oder Mendelssohn-Bartholdy-Park) gut zu erreichen. Praktisch vor der Tür halten die Bus-Linien 200, 300, M41, M48, M85 (Haltestelle Varian-Fry-Straße). Wer dennoch mit dem Auto anreist, sollte sich darauf einstellen, dass es nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen im öffentlichen Straßenraum rund um das Theater am Potsdamer Platz gibt. In der Umgebung finden sich kostenpflichtige Parkhäuser wie beispielsweise das Parkhaus an den Arkaden (Einfahrt Reichpietschufer) und das Cinemaxx-Parkhaus (Einfahrt Neue Potsdamer Straße).

Gibt es ein Hygienekonzept im Theater am Potsdamer Platz?

Das Theater am Potsdamer Platz hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Das Konzert findet unter den Bedingungen der 2G-Regelung (genesen oder geimpft) statt. Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was darf mit in das Theater am Potsdamer Platz?

Nicht gestattet ist unter anderem das Mitbringen von Glasbehältern, Dosen, Tonbandgeräten, sperrigen Gegenständen, Kühltaschen, pyrotechnischen Gegenständen, Fackeln, Wunderkerzen, Waffen und ähnlichen gefährlichen Gegenständen in das Theater. Auch das Mitbringen von Speisen und Getränken ist laut Hausordnung nicht erlaubt. Ton-, Foto- und Filmaufnahmen sind aus urheberrechtlichen Gründen untersagt. Mäntel, Schirme, Stöcke, große Taschen und ähnliche Gegenstände müssen gegen Entrichtung einer Gebühr an der Garderobe zur Aufbewahrung abgegeben werden.

Hier erhalten Sie Hinweise zu den Einlassbestimmungen im Theater am Potsdamer Platz.

The Best of Ennio Morricone live im Theater am Potsdamer Platz, Sonnabend, 15. Januar 2022, Einlass ab 19 Uhr, Konzertbeginn 20 Uhr, Marlene-Dietrich-Platz 1, 10785 Berlin-Tiergarten