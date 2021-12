Berlin-Konzert: Nathan Evans live 2022 – Was Fans wissen müssen

Konzert: Nathan Evans spielt am 16. Januar 2022 in Berlin.

Gretchen Club Nathan Evans live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Freunde multi-harmonisierter Folkmusik haben Grund zur Freude, denn der Sänger Nathan Evans kommt für seine erste Live-Tour 2022 nach Deutschland und wird am 16. Januar ein Konzert in der Hauptstadt spielen. Mit im Gepäck hat der Schotte eine Auswahl seiner Shanty-Coversongs wie "Wellerman", "Throw It Away" und "Ring Ding (A Scotsman’s Story)".

Nathan Evans wäre es im Traum nicht eingefallen, dass er mit nur einem Song einen Internet-Hype auslöst. Doch genau das ist dem ehemaligen Postboten mit seiner Version des Songs "Soon May the Wellerman Come" im Dezember 2020 passiert. Seine minimalistische Version der neuseeländischen Walfänger-Ballade aus dem 19. Jahrhundert holt innerhalb einer Woche acht Millionen Aufrufe, katapultierte Shanty-Coversongs in der Beliebtheitsskala ganz nach oben und sicherte Nathan Evans einen Plattenvertrag.

Wo wird Nathan Evans in Berlin auftreten?

Das Konzert findet im Gretchen Club (Obentrautstraße 19-21, 10963 Berlin-Kreuzberg) statt. Im Gretchen Club Berlin in den ehemaligen Stallungen eines preußischen Dragonerregiments kann seit Ende 2011 im historischen Ambiente getanzt und gefeiert werden.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Nathan Evans im Gretchen Club sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 27,70 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonntag (16. Januar 2022) um 19.00 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.00 Uhr.

Gibt es ein Hygienekonzept im Gretchen Club?

Der Gretchen Club hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept im Gretchen.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich zum Gretchen Club?

Der Gretchen Club in Kreuzberg ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Die in der Nähe liegenden U-Bahnhöfe Mehringdamm und Hallesches Tor wird von den Linien U1, U3, U6 und U7 bedient. Praktisch vor der Tür halten die Bus-Linien 140, 248, M19 und M41. Autofahrer lassen ihr Fahrzeug besser stehen. Der Gretchen Club verfügt über keine eigenen Parkplätze. Es stehen in den umliegenden Straßen nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zum Veranstaltungsort Gretchen Club.

Nathan Evans live in Berlin, Sonntag, 16. Januar 2022, Einlass ab 19:00 Uhr, Konzertbeginn 20:00 Uhr, Gretchen Club, Obentrautstraße 19-21, 10963 Berlin-Kreuzberg