Berlin-Konzert: Henry Rollins live 2022 – Was Fans wissen müssen

Konzert: Henry Rollins spielt am 9. Januar 2022 in Berlin.

Huxleys Neue Welt Henry Rollins live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Henry Rollins ist zurück: Als Stimme der US-Punk-Band Black Flag erlangte der US-amerikanische Sänger weltweite Bekanntheit. Jetzt kommt Rollins im Rahmen seiner "Good to See You"-Tour 2022 nach Deutschland und wird am 9. Januar 2022 mit seiner neuen Show in Berlin auftreten. Mit im Gepäck hat der Künstler des gesprochenen Wortes Erzählungen seiner Erlebnisse zwischen seiner letzten Tour und dem Beginn der Pandemie.

Neben seiner Tätigkeit als Musiker und Schriftsteller geht Rollins regelmäßig mit Spoken-Word-Performances auf Tournee. Seine Sprech- und Literaturveröffentlichungen erscheinen größtenteils im eigenen Verlag 2.13.61.

Wo wird Henry Rollins in Berlin auftreten?

Die Show von Henry Rollins findet im Huxleys Neue Welt (Hasenheide 107–113, 10967 Berlin-Neukölln) statt. Die Neue Welt ist ein ehemaliger Bierpalast und liegt am östlichen Ende der Straße Hasenheide im Berliner Bezirk Neukölln.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für den Berlin-Auftritt von Henry Rollins im Huxleys sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 37,50 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonntag (9. Januar 2022) um 19.00 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.00 Uhr.

Gibt es ein Hygienekonzept im Huxleys?

Huxleys Neue Welt hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept im Huxleys

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich zum Huxleys?

Die Veranstalter empfehlen, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen: Mit fünf direkten Busverbindungen, einem Taxistand und zwei U-Bahnanbindungen erreicht man das Huxleys Neue Welt problemlos (Anfahrt: U7, U8 (Hermannplatz), M29, M41, 104). Wer mit dem Auto kommt, sollte keine Probleme mit Parkplätzen haben: Das Umfeld des Huxleys Neue Welt ist kein reines Wohngebiet und bietet deshalb ausreichend Parkmöglichkeiten. Zusätzlich befindet sich direkt neben der Venue ein 1200 Quadratmeter großer Parkplatz, der nachts für 300 Autos zur Verfügung steht.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zum Veranstaltungsort Huxleys Neue Welt.

Henry Rollins live in Berlin, Sonntag, 9. Januar 2022, Einlass ab 19:00 Uhr, Showbeginn 20:00 Uhr, Huxleys Neue Welt, Hasenheide 107–113, 10967 Berlin-Neukölln