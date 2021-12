Als der Lastwagen am 19. Dezember 2016 über den Breitscheidplatz raste, starben mehrere Menschen. Seit dem Anschlag hat sich die Sicherheitslage in Berlin stark verändert.

Die Terrormiliz IS hat seit 2016 an Schlagkraft eingebüßt. Das Risiko eine Anschlags in Berlin ist aber weiter hoch.