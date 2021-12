Tempelhof: Drogen und Waffe bei Fahrzeugkontrolle gefunden

Berlin. Bei einer Fahrzeugkontrolle in der Nacht von Freitag zu Sonnabend gegen 0.15 Uhr hat die Polizei vier Männer im Alter von 21 bis 34 Jahren vorläufig festgenommen. Bei den Personen handelt es sich um polnische Staatsbürger ohne Berliner Meldeadressen.

Die vier Männer sollen beim Kauf von Drogen in Neukölln von Zivilkräften des Polizeiabschnitt 47 beobachtet worden sein. Die Beamten folgten dem BMW mit polnischem Kennzeichen mehrere Kilometer und hielten den Wagen an der Tempelhofer Gottlieb-Dunkel-Straße unter einer Autobahnbrücke an. Wie eine Polizeisprecherin sagte, fiel den Einsatzkräften Cannabis-Geruch in dem Fahrzeug auf.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden sie bei zwei Männern eine weiße Substanz in szenetypischen Verpackungen. Laut Polizei lässt die Menge der gefundenen Substanz die Vermutung zu, dass es sich eher um eine Menge für den Eigenbedarf handelt als für den Weiterverkauf.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kontrolle in Tempelhof: Waffenfund in Kofferraum

Als die Zivilpolizisten den Fahrer des BMW aufforderten, den Kofferraum zu öffnen, entdeckte einer der Beamten eine Waffe im Kofferraum. Er warnte seine Kollegen, die auch sofort zu ihren Waffen griffen. Der Fahrer wurde sofort zu Boden gebracht und fixiert. Auch die anderen Männer wurden vorsorglich zu Boden gebracht und fixiert. Bei näherer Betrachtung stellte sich raus, dass es sich um eine Schreckschusspistole handelte. Laut Augenzeugenberichten waren auch Drogenspürhunde im Einsatz.

Bis auf die beiden 28 und 34 Jahre alten Männer auf der Rückbank des Pkw, führten die beiden anderen Männer keine Drogen mit sich. Alle Personen wurden nach Feststellung ihrer Identitäten auf freien Fuß gesetzt.