Auto überschlägt sich: Zwei Schwerverletzte

Berlin. Ein Auto hat in Berlin-Steglitz zwei geparkte Wagen gerammt und sich dadurch überschlagen. Der Fahrer und die Beifahrerin wurden schwer verletzt. Der 84-Jährige und die 77 Jahre alte Frau waren am Freitagabend auf der Bismarckstraße in Richtung Steglitzer Damm unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dort soll der Wagen aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abgekommen sein und gegen zwei geparkte Autos gekracht sein. Eines der beiden Fahrzeuge wurde noch gegen einen dritten Wagen gedrückt. Wegen der großen Wucht überschlug sich das Auto des Rentners und landete auf dem Dach. Der Mann und die Frau kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:211218-99-431682/2

