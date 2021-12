Zigarettendiebstahl beim Zoll: Moldauer in Bayern gefasst

Berlin/Regensburg. Im Zusammenhang mit dem Einbruch in die Asservatenkammer des Berliner Hauptzollamts im Januar 2020 ist in Bayern ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der mit Haftbefehl gesuchte 33 Jahre alte Moldauer ging Ermittlern der Verkehrspolizei Regensburg am Donnerstag ins Netz. Er konnte „als Täter einer Bande identifiziert werden, der im Jahr 2020 in Berlin in ein größeres Objekt einbrach und von dort Stehlgut in Millionenhöhe und mehreren Tonnen Gewicht entwendete“, heißt es in der Meldung der örtlichen Polizei.

Ein Sprecher des Zollfahndungsamts Berlin-Brandenburg (ZFBB) bestätigte gegenüber der Berliner Morgenpost, dass es sich dabei um den Einbruch in die Asservatenkammer in Hohenschönhausen handelte. Damals wurden 5,2 Millionen Zigaretten mit einem Gesamtgewicht von 3,4 Tonnen gestohlen. Diese waren zuvor unter anderem von Ermittlern der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Zigaretten (GE Zig) des Zollfahndungs- und des Berliner Landeskriminalamts beschlagnahmt worden.

Der nun Verhaftete, der mit gefälschten Papieren in Bayern unterwegs war, soll der Berliner Justiz überstellt werden. „Inwieweit er aktiv beteiligt war, müssen die Gerichte klären“, so der Sprecher des ZFBB weiter.

Zigarettendiebstahl: Prozess vor Landgericht läuft bereits seit einem Jahr

Es ist nicht die erste Verhaftung im Zusammenhang mit dieser Tat. Vor dem Berliner Landgericht begann bereits im Dezember 2020 der Prozess gegen sieben Angeklagte. Den Beschuldigten im Alter von 23 bis 47 Jahren werden schwerer Bandendiebstahl und Steuerhehlerei zur Last gelegt. Laut Anklage sollen sie neben den Zigaretten auch acht Tonnen beschlagnahmten Wasserpfeifentabak entwendet haben.

Das Diebesgut sei mit Lastwagen abtransportiert und zum Teil auf einem nahen Industriegelände zwischengelagert worden. Die sieben mutmaßlich Beteiligten gingen verdeckten Ermittlern des ZFBB im April 2020 ins Netz, die sich als potenzielle Käufer für den Tabak ausgaben. Dieser wurde dabei ebenfalls beschlagnahmt, die Zigaretten tauchten allerdings nicht mehr auf.