Mann greift bei Streit mit Axt an: Opfer schwer verletzt

Berlin. Bei einem Streit in Berlin-Tempelhof ist ein Mann am Donnerstagmittag mit einer Axt auf seinen Gegner losgegangen. Dieser habe "schwerwiegende" Verletzungen am Arm davongetragen, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Welchen Hintergrund der Streit auf dem Tempelhofer Damm nahe der Burgemeisterstraße hatte, sei Gegenstand der Ermittlungen. Die "B.Z.", die zuvor über den Fall berichtete, zitierte Zeugen, denen zufolge der wütende Angreifer sein fliehendes Opfer erst mit der Axt verfolgte, dann aber unerkannt kam.

© dpa-infocom, dpa:211216-99-413851/2

