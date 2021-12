92-Jährige vergewaltigt und getötet: Pfleger vor Gericht

Berlin. Weil er eine 92-Jährige vergewaltigt und getötet haben soll, steht Altenpfleger Mariusz T. ab Freitag (13 Uhr) vor dem Berliner Landgericht. Der 41-Jährige soll die Frau am Nachmittag des 12. Juli in ihrer Wohnung in der Charlottenburger Schlüterstraße nur knapp 100 Meter entfernt vom Kurfürstendamm umgebracht haben. Dort wurde die Seniorin von einem Angehörigen aufgefunden.

Mariusz T. soll sich zum dem Zeitpunkt ebenfalls noch in der Wohnung befunden haben. Er wurde festgenommen und sitzt seit der Tat in Untersuchungshaft. Er soll sich an der 92-Jährigen vergangen und sie körperlich misshandelt haben, woraufhin sie verstorben sei. Der Vorfall sorgte im Sommer für großes Entsetzen nicht nur in der Nachbarschaft der Getöteten.

Die Anklage gegen den Pfleger lautet auf Mord, Vergewaltigung mit Todesfolge, Misshandlung von Schutzbefohlenen. Insgesamt sind sechs Verhandlungstage vor der 30. Strafkammer anberaumt. Das Urteil soll schon am 25. Januar fallen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

19-Jähriger in Zehlendorf erstochen: Zwei Jugendliche vor Gericht

Auch der Tod eines 19-Jährigen im Mai beschäftigt ab Freitag (9.15 Uhr) das Berliner Landgericht. Der Jugendliche wurde nach einer Auseinandersetzung am 15. Mai im Zehlendorfer Loebelpark erstochen. Dafür müssen sich Julius F. (21) und George S. (17) wegen gemeinschaftlichen Mordes verantworten.

Julius F. wird vorgeworfen, dem Opfer im Streit ein Messer ins Herz gerammt und den Jugendlichen so tödlich verletzt zu haben. Der mutmaßliche Mittäter George S. soll dann auf den 19-Jährigen eingetreten haben. Rettungskräfte versuchten später erfolglos, den Jugendlichen wiederzubeleben. Julius F. stellte sich am Folgetag im Beisein eines Anwalts der Polizei und wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft beschrieb in damals als „kiezorientierten Mehrfachtäter“.