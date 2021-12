Eisbären hoffen auf Comeback von Blaine Byron gegen Krefeld

Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin wollen am Freitagabend (19.30 Uhr/Magentasport) bei den Krefeld Pinguinen ihre Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga verteidigen. Dabei mithelfen könnte ein lange verletzter Leistungsträger. "Es besteht die Möglichkeit, dass Blaine Byron zurückkommt. Die Entscheidung wird erst kurzfristig fallen, aber es sieht gut für ihn aus", sagte Coach Serge Aubin nach dem Training am Donnerstag. "Es ist schön, einen Center dieser Qualität zurückzubekommen."

Auch der 26 Jahre alte Kanadier gab sich zuversichtlich. "Ich fühle mich gut", sagte Byron. "Es geht mir jeden Tag besser, und ich habe ein paar gute Trainingseinheiten absolviert." Vor seiner Hüftverletzung Anfang November hatte der Mittelstürmer glänzend mit Marcel Noebels und Leonhard Pföderl in der ersten Angriffsreihe harmoniert und in 16 Ligaspielen zwanzig Scorerpunkte gesammelt.

Weiterhin ausfallen wird der verletzte Zach Boychuk. Außerdem müssen die Eisbären auf drei Spieler aufgrund internationaler Verpflichtungen verzichten. Verteidiger Morgan Ellis ist bis zum Sonnabend für das Team Canada beim Channel One Cup in Moskau im Einsatz. Da fraglich ist, ob Profis aus der National Hockey League (NHL) an den Olympischen Winterspielen in Peking teilnehmen werden, nutzt der kanadische Eishockeyverband das Turnier, um in Europa unter Vertrag stehende Kandidaten zu testen.

Noch länger werden den Berlinern Bennet Roßmy und Korbinian Geibel fehlen. Die beiden Talente bereiten sich mit der deutschen U20-Auswahl auf die Junioren-Weltmeisterschaft vor, die vom 26. Dezember bis zum 5. Januar in Kanada ausgetragen wird.

© dpa-infocom, dpa:211216-99-409157/3