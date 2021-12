Union-Kapitän Trimmel: "Wir spielen eine Bomben-Hinrunde"

Berlin. Kapitän Christopher Trimmel kann mit dem bisherigen Abschneiden des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin in dieser Saison sehr gut leben. "Wir sind realistisch, aber wir spielen in der Bundesliga eine Bomben-Hinrunde. Angesichts der ungewöhnlichen internationalen Belastung sind wir überhaupt nicht unzufrieden", sagte der Verteidiger am Donnerstag einen Tag nach dem 0:0 gegen den SC Freiburg in einer digitalen Medienrunde.

Der österreichische Nationalspieler sieht die Mannschaft im Soll. Union sei nach dem größten Umbruch, den er bislang bei den Köpenickern erlebt hat, sogar besser unterwegs als in der vergangenen Spielzeit. Die Profi würden die Belastung bisher gut wegstecken. "Und dass die Rotation greift, spricht für uns", sagte Trimmel. Statistisch gesehen stand Union nach 16 Spieltagen der Vorsaison allerdings noch besser da als aktuell. Damals war Union mit 28 Zählern Tabellenfünfter. Jetzt ist Union Achter mit 24 Punkten.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dem entgangenen Sieg gegen gleichwertige Freiburger am Mittwoch trauert Trimmel nicht nach. "Es ging gegen die Mannschaft der Stunde. Ein Punkt ist etwas Positives, auch die Art und Weise wie wir gespielt haben", sagte er.

Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) steht für Union das letzte Spiel des Jahres beim Aufsteiger VfL Bochum auf dem Programm. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit dem Ex-Unioner Sebastian Polter. "Ich freue mich auf Polti. Jeder weiß, dass Bochum als Aufsteiger eine super Saison spielt. Vor allem zu Hause tritt der VfL sehr kompakt auf", sagte Trimmel. "Sie stellen alles zu und haben ihre Stärken im Umkehrspiel."

© dpa-infocom, dpa:211216-99-409091/3