Berlin-Neukölln: Porsche-Fahrer kracht in Zaun - und flüchtet mit dem Bus

Berlin. Ein Autofahrer ist in der vergangenen Nacht bei einem illegalen Rennen in Neukölln in ein Geländer gekracht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll ein Porsche-Fahrer zusammen mit einem weiteren Auto mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Urbanstraße unterwegs gewesen sein. Beim Abbiegen auf den Hermannplatz soll der Porsche schließlich nach links von der Fahrbahn abgekommen und dort gegen einen Schutzzaun gefahren sein. Mehrere Fahrräder, die dort angeschlossen waren, wurden zusammengeschoben und beschädigt.

Der Porsche-Fahrer und sein Beifahrer sollen nach dem Unfall zu Fuß geflüchtet und in der Sonnenallee in einen Bus gestiegen sein. Das andere Auto setzte seine Fahrt in Richtung Hasenheide fort. Ermittlungen ergaben, dass das Kennzeichen an dem verunfallten Porsche gestohlen wurde. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass auch das Auto entwendet wurde. Beamte stellten das Fahrzeug sicher.

Da der Porsche diverse Betriebsflüssigkeiten verloren hatte, musste die Feuerwehr Bindemittel streuen. Die Berliner Stadtreinigung (BSR) reinigte anschließend die Fahrbahn. Die Straße am Hermannplatz war zwischen der Urbanstraße und der Hasenheide zeitweise komplett gesperrt. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).