Stimmen Sie ab: Neue Chance für alte Gebäude

Berlin. Alte Gebäude abreißen? Oftmals viel zu schade und in Zeiten des Klimawandels möglichst zu vermeiden, denn ein Abriss und Neubau lässt CO2-Emissionen in die Höhe schnellen und verbraucht Ressourcen. Doch was tun, wenn der Altbau nicht mehr den heutigen Nutzungsanforderungen entspricht oder es für die einstmals vorgesehene Nutzung keinen Bedarf mehr gibt? Dann sind gute Ideen gefragt – und davon gibt es zum Glück eine ganze Menge in Berlin, wie die vielen Projekte zeigen, die Architekten und ihre Bauherren im Wettbewerb um den BDA Preis Berlin 2021 ins Rennen geschickt haben.

Alle drei Jahre schreibt der Bund Deutscher Architekten (BDA) diesen Preis für „besondere baukünstlerische Leistungen“ aus. Dabei durften Arbeiten eingereicht werden, die in Berlin errichtet und nach dem 1. Januar 2016 fertiggestellt wurden oder nun unmittelbar vor der Vollendung stehen. Und nicht nur eine international besetzte Fachjury ist gefragt, sondern auch alle Architekturinteressierten sind aufgerufen, ihren Favoriten unter den abgegebenen 112 Projekten zu wählen. Bis zum 5. Januar 2022 ist die Publikums-Abstimmung online über das Portal www.bda-preis-berlin.de, möglich, alle Projekte sind dort in Bild und Text vorgestellt. Für den Publikumspreis können pro Person jeweils bis zu drei Bauten vorgeschlagen werden.

Die Berliner Morgenpost hat bereits einige preisverdächtige Projekte im Bereich Wohnungsneubau vorgestellt. Diesmal soll es um vorbildliche Leistungen in der Kategorie Umbau und Sanierung gehen, die Architekten aus dem In- und Ausland gemeinsam mit ihren Bauherren nach dem 1. Januar 2016 in Berlin fertiggestellt haben.

Charité Universitätsmedizin Berlin in Mitte

Energieeffiziente Fassade und ein deutlich verbessertes Innenleben: Das Bettenhaus der Charíté in Mitte nach der umfassenden Sanierung.

Foto: Sweco GmbH Chartié

Die Schäden an der Fassade des 82 Meter hohe Bettenhochhauses der Berliner Charité-Universitätsmedizin am Standort Mitte waren vor der umfassenden Sanierung und Neugestaltung schon aus großer Ferne unübersehbar. Der 1977 bis 1982 errichtete Betonturm entsprach jedoch auch im Inneren nicht mehr den Anforderungen einer modernen Patientenversorgung. Heute dominieren dort meisten Ein- und Zweibett-Zimmer, Dreibettzimmer gibt es nur noch wenige, Vierbett-Zimmer gar nicht mehr. Das einstmals rostbraune Gebäude wurde komplett entkernt und erhielt bis Herbst 2016 nach dreijähriger Bauzeit eine energieeffiziente, helle Aluminiumfassade. Die ehemalige niedrige und dunkle Eingangshalle ist einer luftig-freundlichen Lobby gewichen, die über zwei Etagen reicht und mit großen Fenstern ausgestattet ist. Der Neubau ist zudem durch einen Innenhof zusätzlich belichtet.

Vom Rathaus Wedding zum Jobcenter Mitte

Foto: Das Büro SSP Rüthnick Architekten hat den 60er-Jahre-Charakter des Erweiterungsbaus des Rathauses Wedding, der heute als Jobcenter dient, bewahrt. Kevin-Fuchs/Rüthnik Architekten

Dem 60er-Jahre-Charme hat die behutsame Sanierung der Rathaus-Erweiterung an der Müllerstraße in Wedding durch das Büro SSP Rüthnick Architekten nicht geschadet, obwohl der Umbau und energetische Ertüchtigung einige erhebliche Eingriffe notwendig machte. Das zwölfgeschossige Hochhaus sowie der vorgelagerte eingeschossige Anbau, der vor der Bezirksfusion als Bezirksverordneten-Saal (BVV) diente, ist ein typisches Bauwerk der modernen Nachkriegsarchitektur und steht als Gesamtanlage unter Denkmalschutz.

Das nach den Plänen des Architekten Fritz Bornemann in Stahlbetonskelettbauweise errichtete Gebäude hatte ursprünglich eine Waschbetonfassade, die sich jedoch bereits Schäden aufwies und nicht mehr den aktuellen Anforderungen an die Energieeffizienz entsprach. Zudem und musste für die neue Nutzung als Jobcenter umfassend umgebaut werden. Im besonders zeittypisch gestalteten Dillenburg- und BVV-Saal wurden die abgehängten Original-Decken und hölzernen Wandbekleidungen demontiert und nach Verbesserung des Brandschutzes im Original wieder angebracht. Die Fassadenoberflächen wurden in Anlehnung ursprüngliche Fassade so gestaltet, dass die horizontale Schwarz-Weiß-Gliederung erhalten blieb.

Umnutzung des ehemaligen Telegrafenamtes in Schöneberg

Schöner Wohnen im denkmalgeschützten Post- und Telegrafenamt an der Geisbergstraße in Schöneberg mit nachträglich angebrachten Balkonen.

Foto: Schnepp Renou

Das 1925 errichtete, denkmalgeschützte Post- und Telegrafenamt liegt nur wenige Schritte vom Kurfürstendamm und Viktoria-Luise-Platz entfernt in Schöneberg. Der ziegelverkleidete Stahlbetonbau dient seit dem 2020 abgeschlossenen Umbau nun als Wohnanlage. Ergänzungen wie die Hofbebauung zur Schule, das Kopfgebäude und die Dacherweiterung an der Geisbergstraße sowie das schmale Kopfgebäude in der Welserstraße bilden zusammen mit dem Bestand ein neues Ensemble. Besonderes Augenmerk lag auf der Fassade, den Treppenhäusern, dem Eingangsbereich und der ehemaligen Schalterhalle, die als Gemeinschaftsraum genutzt wird.

Vom Gefängnis zum Gasthaus: Hotel Wilmina in Charlottenburg

Ruhig schlafen hinter schwedischen Gardinen: Im Hotel-Wilmina ist das möglich.

Foto: Gruentuch Ernst Architekten

Schlafen hinter schwedischen Gardinen mitten in Charlottenburg – das ist nach dem 2020 abgeschlossenen Umbau des 1985 geschlossen ehemaligen Frauengefängnisses in ein Hotel jetzt möglich. Von der Straße aus ist jedoch nur die Fassade des ehemaligen Gerichts an der Kantstraße 79 in Charlottenburg sichtbar. Dahinter verbirgt sich in einem verwunschenen Garten und ein historisches Ensemble, das sich bis in die Tiefe des Grundstücks erstreckt. 44 Zimmer und Suiten, eine Bibliothek, Bar, Spa-Bereich haben dort Platz gefunden.

„Die Transformation vom Gefängnis zum Gästehaus ist radikal: Es galt, die Raumkonfiguration und ihre Bedeutung umzukehren, damit aus einem antisozialen Raum ein einladender Ort entstehen kann“, beschreiben Grüntuch Ernst Architekten die Herausforderung bei diesem Projekt. Prägende Elemente, wie beispielsweise die Fenstergitter und Zellentüren, sind an ihrem Ursprungsort verblieben. Trotz der erheblichen baulichen Eingriffe sind im gesamten Gebäude authentische Spuren der Vergangenheit so weit wie möglich erhalten geblieben.

Vom Umspannwerk zur Kunstgalerie in Mitte

In dem ehemaligen Umspannwerk hat eine Kunstgalerie hervorragende Ausstellungsräume gefunden.

Foto: Andrew Alberts

Im alten Umspannwerk an der Neuen Grünstraße 12 in Mitte ist nach einer umfassenden Sanierung die Konrad Fischer Galerie eingezogen, die im April 2019 offiziell eröffnet wurde. Der vom Architekten Hans Heinrich Müller 1928 errichtete Bau war seit 1998 nicht mehr in Benutzung und steht unter Denkmalschutz. Von der Neuen Grünstraße aus ist das Gebäude mit seiner Klinkerfassade gut sichtbar, da die ursprüngliche teilweise Vorderhausbebauung nicht mehr vorhanden ist.

„Für die Transformation zur Kunstgalerie wurde das Gebäude entkernt, sodass die Grundstruktur aus drei übereinander liegenden Doppelgeschossen in Stahlskelettbauweise zu einem leicht angehobenen Erdgeschoss und zwei darüber liegenden Ausstellungsräumen, bestehend aus je einem Voll- und einem Galeriegeschoss, führt“, schreiben Heide & von Beckerath Architekten in ihrem Erläuterungstext. Das architektonische Konzept beruhe einerseits auf dem Erhalt der Fassade und des dahinterliegenden Treppenraums mit der Industrieverglasung, andererseits auf der weitgehenden Neutralisierung der rückwärtig gelegenen Räume.

Blick in den Ausstellungsraum,

Foto: Andrew Alberts

