Mehr Corona-Infektionen als vor einer Woche gemeldet

Potsdam. Die Brandenburger Gesundheitsämter haben 2689 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen eines Tages gemeldet. 22 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung, wie das Robert Koch-Institut am Donnerstag in Berlin mitteilte. Die Zahl der Neuinfektionen liegt damit etwas höher als am Donnerstag vergangener Woche, als sie auf 2636 beziffert wurde.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ging jedoch leicht zurück. Sie gibt an, wieviele Menschen je 100.000 sich innerhalb von sieben Tagen infiziert haben. Der Wert liegt nun bei 586,7 nach 601,8 vor einer Woche. Bundesweit beträgt der Wert nur 340,1.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am stärksten betroffen ist in Brandenburg weiterhin der Süden des Landes, die höchste Zahl wird für Cottbus ausgewiesen.

© dpa-infocom, dpa:211216-99-403564/2