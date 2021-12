Autobahn Berlin-Hamburg nach Lkw-Unfall gesperrt

Neustadt-Glewe/Wittstock. Ein Unfall mit einem Lastwagen hat am Donnerstag für eine Vollsperrung der Autobahn 24 Berlin-Hamburg in Mecklenburg-Vorpommern gesorgt. Wie ein Polizeisprecher sagte, war der 62-jährige Fahrer mit dem Lastwagen bei Neustadt-Glewe in Richtung Berlin auf einen Absperrwagen der Autobahnmeisterei aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Schilderwagen, der einen anderen Pannen-Lkw abschirmte, in die Außenschutzplanke gedrückt. Der mit Teppichen beladene Lastwagen fuhr in die mittleren Schutzplanken.

Der 62-jährige Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt geborgen und kam in eine Klinik. Die Bergung der Unfallfahrzeuge, die Reparatur der Leitplanken sowie der Austausch des Bodens, in den Betriebsstoffe gelaufen sind, werde nach ersten Schätzungen bis Mittag dauern. Deshalb gebe es in beiden Richtungen weiträumige Umfahrungen. Die Unfallursache sei noch unklar.

