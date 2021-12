Das Blaulicht an einem Polizeiwagen ist eingeschaltet.

Berlin. In Berlin-Gesundbrunnen ist eine 40-Jährige von ihrem Lebensgefährten niedergestochen worden. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, ist der Täter flüchtig. Die Frau befinde sich im Krankenhaus, sei aber nicht in Lebensgefahr. Weitere Details waren nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:211216-99-402675/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.