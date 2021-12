S-Bahn entgleist: So lange dauern noch die Einschränkungen

Berlin. Nachdem in der Nacht zu Donnerstag eine S-Bahn am Bahnhof Friedrichstraße entgleist ist, bleibt der Zugverkehr auf den Nord-Süd-Linien voraussichtlich noch tagelang eingeschränkt. Grund ist, dass die Untersuchungen der zuständigen Behörden – der Bundespolizei und der Eisenbahnuntersuchungsstelle des Bundes – zu den Ursachen der S-Bahn-Entgleisung weiterhin vor Ort laufen, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. Sie sollen erst am Montag abgeschlossen werden. „Erst danach können wir den betroffenen Zug, der inzwischen behelfsmäßig wieder aufgegleist wurde, abschleppen“, erklärte der Sprecher weiter.

Im Anschluss stehen dann noch Reparaturen an der Infrastruktur im Bahnhof Friedrichstraße aus, unter anderem an der beschädigten Stromschiene. Welche weiteren Schäden es möglicherweise an Kabeln oder der Stromversorgung gibt, ist nach wie vor unklar. „Solange wir von Behörden keine Freigabe haben, können wir nichts tun“, so der Bahn-Sprecher. Die Einschränkungen sollen deshalb bis zum Dienstagmorgen andauern.

In der Zwischenzeit steht also nur ein S-Bahn-Gleis zur Verfügung, weshalb auch in den kommenden Tagen nur die Linie S1 durchgängig in beide Richtungen mit Halt an der Friedrichstraße fahren kann. Mehr sei bei nur einem Gleis nicht möglich, erklärte der Sprecher. Die drei Linien S2, S25 und S26 bleiben, wie bereits seit dem Vorfall, unterbrochen und fahren jeweils bis Potsdamer Platz beziehungsweise Südkreuz sowie bis Nordbahnhof.

Eingleisige Streckensperrung Oranienburger Straße - Potsdamer Platz

Die betroffenen Linien verkehren wie folgt:

S1 : Wannsee <> Oranienburg

: Wannsee <> Oranienburg S2 : Blankenfelde/Lichtenrade <> Potsdamer Platz, sowie Nordbahnhof <> Bernau

: Blankenfelde/Lichtenrade <> Potsdamer Platz, sowie Nordbahnhof <> Bernau S25: Teltow Stadt <> Südkreuz sowie Nordbahnhof <> Hennigsdorf

Bitte nutzen Sie zur weiträumigen Umfahrung auch:

zwischen Südkreuz und Gesundbrunnen die Linien S41 und S42

und zwischen Friedrichstraße und Ostkreuz/ Westkreuz die Linien S3 , S5 , S7 und S9 sowie zwischen Ostkreuz/ Westkreuz und Gesundbrunnen die Linien S41 und S42

, , und sowie zwischen Ostkreuz/ Westkreuz und Gesundbrunnen die Linien und zwischen Friedrichstraße und Wedding die U-Bahnlinie U6 sowie zwischen Wedding und Gesundbrunnen die Linien S41 und S42

sowie zwischen Wedding und Gesundbrunnen die Linien und zwischen Potsdamer Platz und Alexanderplatz die U-Bahnlinie U2 sowie zwischen Alexanderplatz und Gesundbrunnen die U-Bahnlinie U8

sowie zwischen Alexanderplatz und Gesundbrunnen die U-Bahnlinie zwischen Südkreuz bzw. Potsdamer Platz und Gesundbrunnen die Linien RE3 und RE5

S-Bahn entgleist: Die Bergung dauerte mehrere Stunden

Foto: Reto Klar/FFS

Experten der Bahn waren am Donnerstag damit beschäftigt, den entgleisten Zug aus dem Bahnhof zu bekommen. Dazu musste auch das Gleis in die Gegenrichtung für einige Stunden gesperrt werden, wo ein Hilfszug für die Bergungsaktion abgestellt wurde. Der entgleiste Wagen war der vierte von insgesamt acht. Zunächst seien die vorderen drei Wagen abgekoppelt und abtransportiert worden, berichtete der Bahn-Sprecher.

Später waren Experten mit hydraulischen Pumpen im Einsatz. „So soll der Wagen angehoben werden, um ihn wieder aufzugleisen“, erklärte der Sprecher. Am Nachmittag war das schließlich geglückt, der Hilfszug fuhr ab, sodass das Gleis in die Gegenrichtung wieder freigegeben wurde.

Bundespolizei sucht nach Zeugen des Vorfalls

Die Ursache, weshalb es zur Entgleisung des Wagens gekommen ist, war am Donnerstag noch unklar. Sowohl die Infrastruktur als auch der betroffene Waggon sollen untersucht werden. Die Ermittlungen hat die Bundespolizei gemeinsam mit der Eisenbahnuntersuchungsstelle des Bundes übernommen und in dem Zusammenhang auch einen Zeugenaufruf gestartet.

Gesucht werden Personen, die sich entweder im entgleisten Zug oder gegen Mitternacht am Gleis 11-12 des Bahnhofs Friedrichstraße aufhielten. Hinweise darauf, dass Dritte das Entgleisen verursacht haben, gibt es der Bundespolizei zufolge bislang nicht.

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 030 / 20622 93 60 und der kostenfreien Hotline 0800 / 6888000 entgegen.

S-Bahn Berlin: S2 in der Nacht zu Donnerstag entgleist

In der Nacht zu Donnerstag war bei der Einfahrt in den Bahnhof Friedrichstraße eine S-Bahn der Linie S2 um kurz nach Mitternacht entgleist. Dabei ist das Drehgestell eines mittleren Wagens aus den Schienen gesprungen, der daraufhin schräg und mit einem Höhenunterschied von einigen Zentimetern zu den anderen Wagen am Bahnsteig stand.

Die gute Nachricht: „Es gab keine Verletzten, der Zug ist regulär zum Stehen gekommen“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. 30 Fahrgäste waren zu dem Zeitpunkt in dem Zug, der aus Richtung des Bahnhofs Oranienburger Straße kam, unterwegs und konnten ihn an der Friedrichstraße verlassen.

Für den S-Bahn-Verkehr am Donnerstag hatte der Vorfall jedoch immense Folgen. Den ganzen Tag über waren die Linien S1, S2, S25 und S26 zwischen Potsdamer Platz und Nordbahnhof unterbrochen. Auf den Streckenabschnitten der vier Linien, die noch befahren werden konnten, gab es teilweise nur einen 20-Minuten-Takt – und einige frustrierte Pendler, die vergeblich auf Züge warteten. Erst ab dem späten Nachmittag konnte zumindest die S1 wieder durchfahren.

S-Bahn im April 2020 am Bahnhof Lichtenberg entgleist

Eine Aufsehen erregende Entgleisung einer S-Bahn hatte es im April 2020 auch am Bahnhof Lichtenberg gegeben. Damals war das hintere Radgestell des letzten Wagens aus den Schienen gesprungen, sodass der Zug seitlich wegkippte. In der Folge hatte sich auch eine Stromschiene quer durch eine leere Fahrerkabine gebohrt.

Der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung zufolge wurde bei dem Vorfall eine Person leicht verletzt, der verursachte Schaden am Zug wie an der Infrastruktur war demnach „erheblich“. Im Nachhinein wurde an der Technik einer Weiche ein Problem identifiziert, das wohl das Entgleisen verursacht hat.