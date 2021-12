Bildungspolitik und Bundesversammlung sind Themen im Landtag

Potsdam. Am zweiten Plenartag des Brandenburger Landtags in dieser Woche steht am Donnerstag (ab 9.30 Uhr) die Bildungspolitik im Mittelpunkt. Der Landtag entscheidet zunächst abschließend über ein Gesetz der Landesregierung, mit dem künftig mehr Personal in die Krippen für unter Dreijährige gebracht werden soll. In einem ersten Schritt soll nach dem Gesetz eine Erzieherin statt wie bisher für fünf Kinder rechnerisch für nur noch 4,65 Kinder zuständig sein. Im Koalitionsvertrag hatten SPD, CDU und Grüne als langfristiges Ziel einen Betreuungsschlüssel von 1:4 vereinbart.

In erster Lesung soll auch eine Änderung des Schulgesetzes beraten werden, in dem die Berechnung der Zuschüsse für die Freien Schulen festgelegt wird. Mit einem Änderungsantrag wollen die rot-schwarz-grünen Koalitionsfraktionen in der weiteren Beratung im Bildungsausschuss erreichen, dass die Freien Schulen im kommenden Jahr rund 7 Millionen Euro und 2023 rund 15 Millionen Euro mehr Zuschüsse bekommen. Damit soll es den freien Trägern der Schulen ermöglicht werden, ihre Lehrkräfte entsprechend den Gehältern in den öffentlichen Schulen besser zu bezahlen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am Mittag wollen die Abgeordneten die 24 Delegierten für die Bundesversammlung bestimmen, in der im Februar der Bundespräsident neu gewählt wird. Die Grünen haben dafür unter anderem die Schauspielerin Fritzi Haberlandt und die Schwimm-Olympiasiegerin Britta Steffen nominiert.

© dpa-infocom, dpa:211215-99-396729/2