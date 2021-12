Auszeichnungen für die Berliner Morgenpost

Gewinner in der Kategorie "Infografiken mit Betonung der Landkarten"

Gewinner in der Kategorie "Infografiken"

Gewinner in der Kategorie "Infografiken"

Gewinner in der Kategorie "Fotografie – Bildseite"

Gewinner in der Kategorie "Nachrichtenseiten – Coronavirus"

Gewinner in der Kategorie "Nachrichtenseiten – Naturkatastrophen"

Gewinner in der Kategorie "Nachrichtenseiten – Naturkatastrophen"

Berlin. Erneut ist die Berliner Morgenpost mit zahlreichen Auszeichnungen beim European Newspaper Award gewürdigt worden. Der internationale Wettbewerb wurde zum 23. Mal veranstaltet, für die 20 Kategorien gab es mehr als 4000 Einreichungen. Die Berliner Morgenpost erhielt insgesamt sieben Auszeichnungen – so für Infografiken und Foto-Reportagen. „Wir freuen uns sehr über diese großartige Anerkennung unserer Arbeit“, sagte Chefredakteurin Christine Richter am Mittwoch.

Mit einem Preis gewürdigt wurden folgende Arbeiten: die Infografiken zu Berlin als „Hauptstadt der Demonstrationen“, zum „Warten auf den Schnee“, zum Verlauf der Corona-Pandemie („So tödlich ist das Coronavirus“) sowie die Infografik zu den Bomben, die auch 75 Jahre nach Kriegsende noch immer im Berliner Boden liegen („Gefahr aus der Vergangenheit“). Darüber hinaus erhielt die doppelseitige Infografik mit zahlreichen Deutschlandkarten, die zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit zeigten, wie verschieden Deutschland ist, einen Award. Auch die Fotoreportage aus dem Ahrtal, die in der Berliner Illustrirten Zeitung, veröffentlicht wurde, bekam einen Preis. Ebenso die Foto-Reportage zum Osterfest in Jerusalem („Geimpft zum Heiligen Feuer“).

Insgesamt nahmen rund 160 Zeitungen aus 24 Ländern an dem Wettbewerb teil. Die Auszeichnungen sollen Juni kommenden Jahres in Wien verliehen werden, wenn es die Pandemie zulässt, so Veranstalter Norbert Küpper.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.