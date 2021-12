Viele Gottesdienste zu Weihnachten mit 2G-Regel

Berlin. Weihnachtsgottesdienste sollen in diesem Jahr wieder stattfinden. Allerdings unter strengen Regeln. Das Erzbistum Berlin und die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz haben festgelegt, dass Sonn- und Feiertagsgottesdienste in Kirchen und Innenräumen grundsätzlich unter 2G-Bedingungen (geimpft oder genesen) zu feiern sind. Es gibt jedoch auch Ausnahmen. Grundsätzlich besteht eine Maskenpflicht in den Kirchen. Für einige Christmessen müssen sich Besucher vorher anmelden, da nicht alle Plätze belegt werden dürfen. Eine Auswahl:

In der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in der City West sind an Heiligabend insgesamt vier Christvesper (14, 16, 18 und 20 Uhr) geplant und eine Christmette (23 Uhr). Während der Gottesdienst um 20 Uhr unter 3G-Bedingungen (geimpft, getestet oder genesen) stattfindet, haben zu den anderen Andachten nur Geimpfte und Genesene Zutritt. Wer an den Gottesdiensten teilnehmen will, muss sich vorher auf der Internetseite der Gedächtniskirche unter gedaechtniskirche-berlin.de anmelden. Laut Pfarrer Martin Germer seien bislang noch für alle Gottesdienste Plätze verfügbar, könnten aber schnell vergeben sein. Insgesamt stünden 300 Plätze zur Verfügung.

Auch beim Berliner Dom in Mitte müssen sich Besucher für die Weihnachtsgottesdienste im Vorfeld online unter berlinerdom.de anmelden. Allerdings sind aktuell alle Plätze ausgebucht, man kann sich nur noch auf die Warteliste setzen lassen. Von insgesamt 500 Plätzen sind gegenwärtig 300 vergeben. Laut Pfarrer Michael Kösling sollen am Freitag jedoch die restlichen 200 Plätze freigeschaltet werden. Insgesamt finden am Heiligabend vier Gottesdienste (14, 17, 20 und 23 Uhr) statt. Alternativ können die beiden Gottesdienste 17 und 20 Uhr auch per Videostream unter berlinerdom.de/live verfolgt werden. Für alle Gottesdienste gilt die 2G-Regel. Laut Kösling soll in diesem Jahr auch wieder gemeinsam gesungen werden, allerdings mit Maske.

In der St. Marienkirche in Mitte hingegen ist der Gemeindegesang nicht erlaubt. Dafür sollen jedoch Chöre und Solisten für die musikalische Begleitung sorgen. Für die insgesamt fünf Weihnachtsgottesdienste (14, 16, 18, 21 und 23 Uhr) ist keine Anmeldung notwendig. Genaue Auskünfte, wie viele Besucher eingelassen werden, will die Kirche laut einer Mitarbeiterin nicht machen, weil das die Besucher abschrecken könnte. Jedoch könne durch die geltende Maskenpflicht der Mindestabstand in den Reihen unterschritten werden. Grundsätzlich gilt hier die 3G-Regel. Nur die Christvesper um 14 Uhr mit Pfarrer Gregor Hohberg wird auch per Livestream unter marienkirche-berlin.de übertragen.

Seit Jahren ist die Andacht mit Krippenspiel am Nachmittag des Heiligen Abends in der St. Joseph Kirche in Spandau für viele Menschen die Einstimmung auf das Weihnachtsfest. Diese Tradition soll in diesem Jahr auch unter Corona-Bedingungen fortgeführt werden. Die Andacht mit Krippenspiel findet um 15.30 Uhr unter 2G-Bedingungen statt. Wer daran teilnehmen möchte, muss sich vorher per E-Mail an krippenspiel.st.joseph@gmx.de anmelden. Wie viele Plätze genau vergeben werden, dazu will die Kirche noch keine Auskunft geben. Laut einer Mitarbeiterin rechnet man damit, dass zum Ende der Woche neue Bestimmungen vom Senat und Erzbistum erlassen werden.

Auch in der katholischen Kirchengemeinde St. Kamillus in Charlottenburg-Wilmersdorf müssen sich Besucher für die Weihnachtsgottesdienste vorab anmelden – entweder telefonisch dienstags und freitags von 10 bis 12.30 Uhr unter der Telefonnummer 322 40 98 oder per E-Mail unter st.kamillus-berlin@o2mail.de. Um 15.30 Uhr ist eine Krippenandacht für Kinder geplant, um 17.30 Uhr eine Andacht mit Orgel und Trompete und um 18 Uhr die feierliche Christmette. Für die Gottesdienste gilt die 3G-Regelung.

Die evangelische Kirchengemeinde Tegel-Borsigwalde und der Verein „I love Tegel“ haben sich aufgrund der aktuellen Situation wieder für die Online-Teilnahme an der Christnacht aus der Martinuskirche mit Pfarrer Jean-Otto Domanski entschieden. „Viele Menschen wollen in diesen Zeiten Heiligabend und die Feiertage lieber in kleinem Kreise zu Hause verbringen. Wir möchten all jene herzlich einladen, online bei der Christnacht aus Tegel dabei zu sein“, erklärt Felix Schönebeck, Vorsitzender des Vereins „I love Tegel“. Der Live-Stream startet Heiligabend kurz vor 23 Uhr und wird auf der Facebook-Seite (erreichbar über www.ilovetegel.de) und auf Instagram (@ichliebetegel) übertragen. Zudem soll auch die Teilnahme in Präsens am Gottesdienst möglich sein, allerdings seien die Plätze dafür begrenzt, aktuell seien von 80 Plätzen noch 18 frei. Eine Anmeldung ist notwendig. Der Gottesdienst findet unter 2G-Bedingungen statt.