3455 Menschen sind derzeit in Berliner Strafanstalten inhaftiert. Ab 2022 sollen alle Hafträume digitalisiert werden.

3455 Menschen sind derzeit in Berlin inhaftiert. Sämtliche Hafträume sollen digitatilisiert werden.

Justiz In den Gefängnissen werden alle Hafträume digitalisiert

Die Digitalisierung zieht auch in die Berliner Gefängnisse ein. Ab dem kommenden Jahr sollen alle Hafträume mit entsprechenden Geräten ausgestattet werden, kündigte der scheidende Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) an. Nach einer europaweiten Ausschreibung soll noch in diesem Jahr der Auftrag für die Ausstattung erfolgen.

Die Pläne der Justiz sehen vor, dass alle Hafträume mit einem Gerät ausgestattet werden, das das Telefonieren und Fernsehen erlaubt. Zusätzlich soll die Möglichkeit bestehen, E-Mails zu versenden, ausgewählte Internetseiten aufzurufen und Einkäufe digital abzuwickeln. „Wir werden das erste Bundesland in Deutschland sein, das den Häftlingen diese Möglichkeit bietet“, sagte die für den Strafvollzug zuständige Abteilungsleiterin der Justizverwaltung, Susanne Gerlach.

Die digitale Ausstattung soll der Resozialisierung dienen. Häftlinge sollen in die Lage versetzt werden, selbst nach Angeboten sozialer Hilfe zu suchen, oder sich digital auf Stellen zu bewerben. Als erstes soll die Frauenhaftanstalt ab Juni kommenden Jahres mit den Geräten ausgestattet werden, alle anderen Gefängnisse sollen folgen, bevor das Vorhaben Anfang 2023 abgeschlossen sein soll.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Berlins Gefängnisse werden saniert

Die digitale Ausstattung der Hafträume ist ein Baustein beim Umbau der Justiz. „Moderner Strafvollzug des 21. Jahrhunderts ist nicht in Gebäuden des ausgehenden 19. Jahrhunderts möglich“, sagte Behrendt. Seit Jahren bemängeln Gefangenen-Initiativen und Menschenrechtsorganisationen den schlechten Zustand der Berliner Gefängnisse, wie zum Beispiel in den Altbauten der Justizvollzugsanstalten Tegel und Moabit.

Hier plant die Justiz in den kommenden Jahren aufwendige Sanierungsmaßnahmen. Das Haus I in Tegel wurde bereits vor Jahren geschlossen und abgerissen, die Häuser II und III sollen nun umgebaut werden.

Insgesamt sitzen aktuell 3455 Menschen in den verschiedenen Gefängnissen, davon befinden sich 733 Häftlinge in Untersuchungshaft, was heißt, sie sind noch nicht rechtskräftig verurteilt. 387 Menschen verbüßen Ersatzfreiheitsstrafen, das heißt, sie konnten ihre Geldstrafen nicht bezahlen und verbüßen sie stattdessen im Gefängnis.

120 Stellen im Strafvollzug sind unbesetzt

Trotz aller Bemühungen konnte die Personalnot im Strafvollzug nicht behoben werden. Derzeit sind 120 Stellen unbesetzt. „Wir haben viele neue Kolleginnen und Kollegen gewinnen können, haben es aber nicht geschafft, alle freien Stellen zu besetzen“, sagte Behrendt. Das Defizit werde aber kleiner, im kommenden Jahr soll es nur noch 100 Stellen betragen, im Jahr darauf 75 Stellen.

Um die Personalnot zu beseitigen, bildet das Land den Nachwuchs verstärkt selbst aus. Insgesamt befinden sich derzeit 249 Menschen für alle Berufe im Strafvollzug in der Ausbildung. Allerdings leidet auch die Justiz unter dem Anteil älterer Mitarbeiter, die in den kommenden Jahren verstärkt in den Ruhestand treten werden.

4,9 Kilogramm Cannabis sichergestellt

Im Kampf gegen Drogenmissbrauch in den Gefängnissen fanden in diesem Jahr 36 Einsätze mit Drogenspürhunden statt. Insgesamt wurden 4,9 Kilogramm Cannabis, 740 Gramm Amphetamine, 92 Gramm Kokain und 29 Gramm Heroin sichergestellt. Ab dem kommenden Jahr verstärkt die Justiz den Kampf gegen Drogen. Um neuartige, synthetische Drogen besser identifizieren zu können, schafft die Justiz ein Drogendetektionsgerät an, das die Untersuchung direkt in der Haftanstalt vornehmen kann. Die Beamten stellten außerdem bislang 913 Handys sicher.

Als Erfolg kann der scheidende Justizsenator Behrendt vermelden, dass seit drei Jahren kein Gefangener mehr aus dem geschlossenen Vollzug geflohen ist.