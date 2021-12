Corona-Inzidenz in Berlin ist erneut leicht gesunken

Berlin. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Berlin ist weiter zurückgegangen. Nach den aktuellen Angaben des Robert Koch-Instituts vom frühen Mittwochmorgen lag die Inzidenz in der Hauptstadt bei 296,2, am Tag davor waren es 307,8 und am Mittwoch vor einer Woche 342,7. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben. Bundesweit liegt die Inzidenz bei 353,0.

Nach den RKI-Daten wurden zwischen Dienstag und Mittwoch in Berlin 2089 neue Fälle gemeldet, sechs weitere Menschen sind nachweislich an oder mit dem Virus gestorben. Die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 ist damit laut Statistik berlinweit auf 3932 gestiegen, die Zahl der nachgewiesenen Infektionen auf 302 114.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist allerdings nur ein Faktor bei der Entwicklung der Pandemielage. Ein weiterer ist die Auslastung der Intensivstationen. Sie bleibt in Berlin weiterhin besorgniserregend. Nach dem Lagebericht des Senats waren am Mittwochmorgen 22,5 Prozent aller Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt. Die entsprechende Corona-Ampel zeigte weiter Rot und damit dringenden Handlungsbedarf an.

