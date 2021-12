Impfpflicht-Gegner: Müller bekommt Drohbriefe mit Fleisch

Corona-Impfungen für Beschäftigte in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen und Arztpraxen werden in Deutschland verpflichtend: Bundestag und Bundesrat haben das entsprechende neue Infektionsschutzgesetz gebilligt.

Berlin. Radikale Gegner der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie haben Drohbriefe an mehrere Politiker verschickt. Zu den Empfängern zählt auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD). Auch öffentliche Einrichtungen wie die Polizei und Medienhäuser sollen derartige Schreiben erhalten haben. Darin kündigten Unbekannte "blutigen Widerstand" gegen eine Corona-Impfpflicht an. Den Briefen sollen rohe Fleischstücke beigelegen haben. Das berichten das ARD-Hauptstadtstudio sowie das ARD-Politikmagazin Kontraste.

Demnach sollen mindestens zwölf Drohbriefe verschickt worden sein. Bisher gebe es keine Hinweise auf die Urheber der Schreiben. Allen Briefen lagen in Aluminiumfolie eingewickelte Fleischstücke bei, dazu ein Zettel mit der Aufschrift "Das Fleisch ist mit ausstrahlenden Covid-19-Viren und mit Zyklon B durchseucht. Der Widerstand gegen die Impfung und die Maßnahmen wird blutig und unappetitlich“, berichtet der Sender RBB.

Drohbriefe: Berliner LKA untersucht Fleischstücke

Das Landeskriminalamt Berlin (LKA) untersucht nun die Briefe und die Fleischstücke kriminaltechnisch. Bisher wurden keine gefährlichen Stoffe festgestellt.

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) sicherte den von den Drohschreiben betroffenen Personen den Schutz der Polizei zu. In der RBB-Abendschau sagte er, dass sich die Szene der Corona-Leugner zunehmend radikalisiert habe. Kritik an Corona-Maßnahmen müsse möglich sein. Wenn Kritik aber in Hass und Hetze umschlage, müsse der Staat klare Grenzen setzen, so Geisel.

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) rief die Betroffenen auf, jeden Fall bei der Polizei anzuzeigen. Der Staatsschutz solle eine mögliche Gefährdung prüfen, sagte Stübgen in der RBB-Sendung Brandenburg Aktuell.

