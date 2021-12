Union Berlin im letzten Heimspiel des Jahres gegen Freiburg

Berlin. Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin ist im letzten Heimspiel des Jahres gegen den SC Freiburg gefordert. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer strebt nach dem Aus in der Conference League und der vermeidbaren Niederlage zuletzt gegen Greuther Fürth heute (20.30 Uhr/Sky) im Stadion An der Alten Försterei wieder einen Sieg an. Genau wie die Berliner hat sich auch Freiburg vor dem 16. Spieltag in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt. Verzichten muss das heimstarke Union-Team zum zweiten Mal nacheinander auf Abwehrchef Marvin Friedrich, der allerdings zum Jahresabschluss am Samstag beim VfL Bochum schon wieder zum Kader gehören könnte.

