Berlin bekommt neues Herzzentrum für fast 400 Millionen Euro

Berlin. Eines der modernsten Herzzentren Europas soll ab dem kommenden Jahr für fast 400 Millionen Euro in Berlin entstehen. Die Charité-Universitätsmedizin Berlin und das Deutsche Herzzentrum Berlin bündeln ab Januar im neuen Deutschen Herzzentrum der Charité (DHZC) ihre Expertise und planen auf dem Campus Virchow-Klinikum einen Neubau. Für die Zusammenarbeit seien nun die nötigen Verträge notariell beglaubigt worden, teilte eine Sprecherin der Charité am Dienstag in Berlin mit.

Der Neubau auf dem Campus Virchow-Klinikum mit rund 300 Betten soll demnach 2028 fertiggestellt sein. Das Land Berlin finanziert das 386,9 Millionen Euro teure Vorhaben mit 286,9 Millionen Euro. Weitere 100 Millionen Euro kommen vom Bund.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:211214-99-379484/2