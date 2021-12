Herzzentrum darf nun offiziell Teil der Charité werden

So soll der Neubau des Herzzentrums der Charité auf dem Campus Virchow von Norden her einmal aussehen. Auf dem Dach können Hubschrauber landen

Berlin. Sechs Jahre haben viele Experten an diesem Projekt gearbeitet: Die Idee, das Deutsche Herzzentrum in die Charité zu integrieren und die Kompetenzen und Ressourcen in der Herzmedizin zu bündeln, war seit 2015 in der Umsetzung. Aber es dauerte lange, bis die privatrechtliche Stiftung des Herzzentrums und das Berliner Universitätsklinikum wirklich zusammenfanden. 2017 galt die Fusion wegen juristischer Probleme und unterschiedlicher Interessen der Beteiligten schon als gescheitert.

2023 soll das neue Herzzentrum der Charité den Betrieb aufnehmen

Doch nach vielen weiteren Zwischenschritten wie dem Okay des Bundeskartellamts zu der großen Medizinfusion im vergangenen Sommer ist der Vertrag nun endgültig unter Dach und Fach und notariell bestätigt. Zum 1. Januar 2023 wird das aus dem Deutschen Herzzentrum Berlin (DHZB) hervorgegangene Deutsche Herzzentrum der Charité (DHZC) den Betrieb aufnehmen und dort in einem Neubau unterkommen.

Die 1984 gegründete Stiftung Herzzentrum Berlin, lange Zeit auch ein Sammelbecken für bürgerschaftliches Engagement der Berliner Gesellschaft soll sich künftig neben der Mitsteuerung des Zentrums unter dem Dach der Charité verstärkt um Aus-, Fort- und Weiterbildung kümmern sowie Innovationen und Forschung fördern.

Der Neubau am Kanal soll das „modernste Herzzentrum Europas“ werden

Auf dem Campus Virchow der Charité entsteht am Spandauer Schifffahrtskanal ein Neubau für die Herzmediziner. 387 Millionen Euro sind dafür vorgesehen, den Löwenanteil stellt das Land Berlin bereit, 100 Millionen Euro steuert der Bund bei. Für den scheidenden Regierenden Bürgermeister und Wissenschaftssenator Michael Müller (SPD) ist der erfolgreiche Abschluss der Herz-Fusion das wahrscheinlich letzte Großprojekt seiner Amtszeit, die zumindest für die berliner Wissenschaft als durchaus erfolgreich gilt.

Vom „modernsten Herzzentrum Europas“ sprach Müller am Dienstag: „Das heißt vor allem eine herzmedizinische Forschung und Versorgung auf internationalem Spitzenniveau für die Patientinnen und Patienten in unserer Stadt und in ganz Deutschland.“ Bereits heute gehört das Herzzentrum zu den besten Kliniken weltweit.

In den 15 Geschossen finden Operationssäle, Labore und Betten für 300 Patienten Platz

Der Neubau soll 2023 beginnen und 2028 fertig sein. Die Architekten des Frankfurter Büros Wörner Traxler Richter haben auf einer quadratischen Grundfläche ein 15-geschossiges Gebäude mit einer Nutzfläche von 25.000 Quadratmetern entworfen. 300 Betten sollen den Patientinnen und Patienten zur Verfügung stehen. Teuer machen den Neubau vor allem die hohen Anforderungen für modernste Operationssäle, Hybrid-OPs und Herzkatheter-Labore sowie Großgeräte wie Computer- und Magnetresonanztomographen.

Auf dem Flachdach des Gebäudes mit einer horizontalen Fuge im 7. Obergeschoss können Hubschrauber landen und starten, der Landeplatz ist direkt an die campusübergreifende Zentrale Notaufnahme (ZNA) der Charité im Erdgeschoss angebunden. Im Untergeschoss werden die für die Operationen und anderen Behandlungen benötigten Instrumente sterilisiert. Oberhalb der Terrasse in dem Fugengeschoss, wo sich die Mitarbeitenden erholen und treffen können, liegen die Pflegebereiche, darunter sind Diagnostik und Therapie untergebracht.

Charité-Vorstand Kroemer hebt die gemeinsame Finanzierung von Bund und Land hervor

Charité-Vorstandschef Heyo Kroemer sieht in dem neuen Herzzentrum eine „einmalige Chance für Berlin, international neue Maßstäbe in der translationalen Herzmedizin zu setzen“. Mit Translation ist der schnelle Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse an die Krankenbetten gemeint. Der Neubau sei dafür „ein außergewöhnlicher Zukunftsbaustein“. Das gelte auch für die kombinierte Finanzierung aus Landes- und Bundesmitteln, so Kroemer.

Dass sich die Bundesregierung in einem eigentlich vom Land getragenen Universitätsklinikum finanziell engagiert, war lange undenkbar und unter den anderen Bundesländern schwer umstritten. Die Charité hat aber schon von dem neuen kooperativen Kurs profitiert, als der Bund einen großen Anteil zur Finanzierung des ebenfalls am Universitätsklinikum angesiedelten Berliner Instituts für Gesundheitsforschung (BIH) dazu gab.

Die beteiligten Mediziner und Wissenschaftsmanager erhoffen sich von dem Bau große Fortschritte. Rolf Zettl, bisher kaufmännischer Direktor des Herzzentrums und Vorstandsmitglied geht davon aus, dass sich dort medizinische Prozesse neu und innovativ gestalten lassen und sich die Effizienz erhöht. Astrid Lurati, im Charité-Vorstand für Finanzen und Infrastruktur zuständig, erwartet eine „heilende Architektur“ für das geplante Gebäude. Das Bauprojekt markiere zudem „den ersten großen Zukunftsbaustein der baulichen Entwicklung am Campus Virchow-Klinikum bis 2050“.