Elsenbrücke wieder für Fußgänger und Radfahrer geöffnet

Berlin. Fast einen Tag nach der Sperrung ist die Elsenbrücke zwischen Berlin-Friedrichshain und Treptow am Dienstag wieder für den Rad- und Fußverkehr sowie den Schiffsverkehr auf der Spree freigegeben worden. Die Brückenbesichtigungen hätten keine wesentliche Beschädigung gezeigt, teilte die Verkehrsverwaltung am Dienstag mit. Schon in wenigen Wochen soll auch die Behelfsbrücke öffnen. "Eine Freigabe spätestens im Januar 2022 steht in Aussicht", hieß es.

Die marode Elsenbrücke war am Montagmorgen bis auf weiteres komplett gesperrt worden. Messsysteme zur Tragfähigkeit der Brücke hatten Alarm ausgelöst. Die zunächst gemessene Durchbiegung von 8,2 Millimetern im Nordteil der Elsenbrücke habe sich seit dem Wochenende etwas zurückgebildet und werde nach bisheriger Einschätzung als unkritisch bewertet.

Mutmaßlich seien dafür Temperaturschwankungen verantwortlich, hieß es in der Mitteilung der Verwaltung. Weitere Prüfungen laufen demnach. Ob die Brücke nach Abschluss der Untersuchungen auch wieder für den Kfz-Verkehr geöffnet werden könne, sei ungewiss.

