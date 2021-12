36-Jähriger stirbt bei Unfall in Wusterhausen

Wusterhausen. Ein 36-Jähriger ist bei einem Unfall auf der Landesstraße 142 zwischen Wusterhausen und Brunn (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) gestorben, ein 39-Jähriger schwer verletzt worden. Die beiden Männer kamen am Montagabend aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrem Kleintransporter nach links von der Straße ab und fuhren gegen einen Baum, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Der 36-Jährige starb noch am Unfallort, der 39-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:211214-99-374531/2

