Corona-Inzidenz sinkt weiter: Meldeverzug bei Bezirken

Berlin. Die Corona-Inzidenz in Berlin ist weiter gesunken - allerdings blieb am Dienstagmorgen unklar, wie viele Bezirke in der Hauptstadt überhaupt aktuelle Zahlen gemeldet haben. Allein am Montag fehlten Daten aus sieben Bezirken. Laut den aktuellen Angaben des Robert Koch-Instituts von Dienstag lag die Inzidenz in der Hauptstadt bei 307,8. Vor einer Woche waren es noch 336,8. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen nachweislich neu mit dem Coronavirus infiziert haben. Seit einiger Zeit sinkt der Wert in Berlin, aber auch bundesweit wieder.

Laut RKI sind zwischen Montag und Dienstag in der Hauptstadt 2579 neue Fälle registriert worden. Zwei weitere Menschen sind an oder mit dem Virus nachweislich gestorben. Damit stieg die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie auf 3926, die Zahl aller nachgewiesenen Infektionen auf 300.025.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Belastung auf den Intensivstationen bleibt weiter besorgniserregend. 23 Prozent aller Intensivbetten waren laut dem Lagebericht der Hauptstadt vom Montag mit Covid-19-Patienten belegt. Aktuellere Daten lagen am Dienstagmorgen zunächst nicht vor. Die entsprechende Corona-Ampel des Senats zeigte weiter Rot und damit dringenden Handlungsbedarf an.

© dpa-infocom, dpa:211214-99-373784/2