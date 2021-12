Mit dem Bändchen durch die Läden – ein Selbstversuch

Das Einkaufsbändchen gewährt Einlass in alle Läden eines Centers. Theoretisch. Denn noch sind nicht alle Malls so weit.

Weg in die Freiheit: Das Bändchen für die Schönhauser Allee Arcaden.

Berlin. Die Schönhauser Allee Arcaden in Prenzlauer Berg sind in der Woche vor Heiligabend gut gefüllt. Das Bändchen wird nach dem Vorzeigen von Impfzertifikat oder Genesenennachweis plus Personalausweis ausgehändigt.

Jedoch gibt es dieses Band – es gleicht einem Festivalband aus Papier - nicht direkt am Eingang des Einkaufscenters. Stattdessen ist der erste Laden, den man als Kunde betritt, für das Kontrollieren und Aushändigen zuständig. Im Anschluss muss in weiteren Läden lediglich das Handgelenk samt Armband vorgezeigt werde. Das spart einiges an Zeit.

Laut der Auskunftsrezeption ist jeder Shop entsprechend ausgestattet. „Einige Kunden wissen gar nicht, was es mit den Bändern auf sich hat“, berichtet ein Securitymanager vor der H&M-Filiale des Centers. Viele würden auch gar kein Bändchen haben wollen, da sie in keine weiteren Shops des Centers wollen.

Rathaus-Center Pankow: Zentrale Verteilstelle für Bändchen

Im Rathaus-Center Pankow wird dies etwas anders gehandhabt. Hier gibt es im gesamten Einkaufszentrum einen einzigen Stehtisch, an dem eine Servicekraft die Bändchen verteilt. Dieser Tisch ist ausgeschildert, man findet ihn in der Mitte des Centers, gegenüber vom Kosmetikladen Rituals.

Zwar bildet sich meist eine kleine Schlange vor dieser zentralen Verteilstelle, die die Ausgabe in den Läden ersetzt. Jedoch sind die Kundinnen und Kunden überwiegend gut vorbereitet, so dass alle Anfragen schnell abgearbeitet werden können.

Wer in den nächsten Tagen häufiger im Center am Pankower Rathaus einkaufen gehen will, kann sich auf ein buntes Handgelenk freuen: Ein Mitarbeiter versprach, dass für jeden Tag eine andere Bändchen-Farbe geplant sei.

Schlossstraße: Center bereiten Bändchen-Regelung vor

Auch an der Steglitzer Schloßstraße könnte es demnächst Bändchen zum Einkaufen geben: „Wir sind derzeit in der internen Prüfung und Organisation, dass wir auch in unserem Haus eine entsprechende „Bändchen-Lösung“ kurzfristig umsetzen können“, teil Franziska Krause, Centermanagerin im Boulevard Berlin, auf Anfrage mit.

Auch im Einkaufscenter „Das Schloss“ laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. „Wir halten die Möglichkeit der Bändchen-Regelung für eine Erleichterung“, sagt Svenja Burghardt vom Center-Management. Daher befürworte man diese Lösung grundsätzlich, insbesondere für Center-Strukturen.

Da die Zustimmung dieser Regelung noch recht frisch sei, laufe aktuell die Planung und Organisation. „Ein möglicher Starttermin kann noch nicht explizit genannt werden, da wir hier auch abhängig sind von den Lieferanten und Lieferzeiten“, sagt Svenja Burghardt. Aber man wünsche sich, so schnell wie möglich aktiv werden zu können.