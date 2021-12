Verkehr in Berlin: Elsenbrücke ist gesperrt - wo es zu Staus kommt

Ein Polizist spricht an der gesperrten Zufahrt zur Elsenbrücke am Treptower Park mit einem Radfahrer.

Berlin. Die marode Elsenbrücke, die Friedrichshain und Treptow verbindet, ist am Montagmorgen um kurz nach fünf Uhr bis auf Weiteres vollständig gesperrt worden. "Unser Lagezentrum meldet, dass die Tragfähigkeitssensoren der Elsenbrücke am Treptow​er Park ausgelöst haben“, twitterte die Polizei. Die Messsysteme überwachen die Tragfähigkeit der noch bestehenden Brückenelemente.

Die Elsenbrücke ist sowohl für den Autoverkehr als auch für Fußgänger und Radfahrer gesperrt. Auch der unter der Elsenbrücke entlangführende Schiffsverkehr ist betroffen, informierte die Polizei. Der Fuß- und Radverkehr kann die parallel zur Bahnbrücke verlaufende Parkwegbrücke nutzen.

Die gesperrte Elsenbrücke führt schon jetzt in der weiteren Umgebung zu Stau. Als Ausweichstrecke wird vor allem die Oberbaumbrücke benutzt.

Elsenbrücke: Behelfsbrücke könnte früher öffnen als geplant

„Jetzt laufen die Bauwerksprüfungen“, sagte ein Sprecher der Verkehrsverwaltung. Geprüft werden solle auch, ob und wann die Brücke für Fuß-, Rad- und Schiffsverkehr wieder freigegeben werden kann.

Mutmaßlich habe ein Spannstahlbruch den Alarm ausgelöst, so ein Verwaltungssprecher. Die Dimension sei hier noch nicht ganz klar. Bei der Brückenart lägen Stahlseilbündel in Betonkästen - ein bekanntes Konstruktionsproblem, da sie korrosionsanfällig seien. „Gegebenenfalls ist eines oder mehrere dieser Stahlseile gerissen“, so der Sprecher.

Der Sprecher der Verwaltung sagte, dass der Freigabeprozess für die Behelfsbrücke beschleunigt werden soll. Diese stehe bereits. Die Freigabe sei bisher im ersten Quartal 2022 geplant.

Elsenbrücke: Beiderseits der Spree bilden sich Staus

Wegen der gesperrten Elsenbrücke staut es sich auf der Puschkinallee.

Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) empfiehlt, die Elsenbrücke weiträumig zu umfahren. Es kommt in der weiteren Umgebung der Brücke seit dem Morgen zu Staus. Autofahrer brauchten am Vormittag von der Puschkinallee bis Schlesisches Tor eine Stunde länger.

Stau gab es auch auf der Warschauer Straße Richtung Oberbaumbrücke und auf der Andreasstraße Richtung Schillingbrücke. Die Oberbaumbrücke wird vor allem als Ausweichstrecke über die Spree benutzt. Eine Live-Verkehrskarte zu Lage rund um die Elsenbrücke können Sie hier einsehen.

Einschränkungen auf einigen Bus-Linien der BVG

Wegen der Brückensperrung kommt es auch bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) zu Einschränkungen. Die Bus-Linie M43 verkehrt aktuell nicht zwischen Beermannstraße und Tunnelstraße. Die Busse der Linie 194 fahren nicht zwischen Beermannstraße und Markgrafendamm.

Sperrung der Elsenbrücke: Die Linie M43 verkehrt aktuell nicht zwischen Beermannstraße und Tunnelstraße. Die Busse der Linie 194 fahren nicht zwischen Beermannstraße und Markgrafendamm.

Die Linie 265 wird geteilt. Teil I verkehrt zwischen S-Bahnhof Schöneweide und Elsenstraße/S-Bahhof Treptower Park. Teil II verkehrt zwischen Elsenstraße/S-Bahnhof Treptower Park und Stadtmitte. Bitte an der Haltestelle Elsenstraße/S-Bahnhof Treptower Park umsteigen, teilte die BVG mit.

Die Linie 265 wird geteilt. Teil I verkehrt zwischen S-Bahnhof Schöneweide und Elsenstraße/S-Bahnhof Treptower Park. Teil II verkehrt zwischen Elsenstraße/S-Bahnhof Treptower Park und Stadtmitte.

Auch die Linie 165 wird geteilt. Teil I verkehrt zwischen Müggelschlößchenweg und Elsenstraße/S-Bahnhof Treptower Park. Teil II verkehrt zwischen Elsenstraße/S-Bahnhof Treptower Park und U-Bahnhof Stadtmitte. Bitte an der Haltestelle Elsenstraße/S-Bahnhof Treptower Park umsteigen, so die BVG.

Die Linie 165 wird geteilt. Teil I verkehrt zwischen Müggelschlößchenweg und Elsenstraße/S-Bahnhof Treptower Park. Teil II verkehrt zwischen Elsenstraße/S-Bahnhof Treptower Park und U-Bahnhof Stadtmitte.

Die Züge der S-Bahn fahren trotz der Brückensperrung, denn die Bahnen haben eine eigene Brücke, twitterte das Unternehmen.

Die Züge der S-Bahn fahren trotz der Brückensperrung, denn die Bahnen haben eine eigene Brücke.

Elsenbrücke: 2018 wurden Schäden festgestellt

Auf der mehr als 50 Jahre alten Spannbetonbrücke waren vor drei Jahren schwere Schäden festgestellt worden. Einige Brückenelemente sind schon abgerissen, um Platz für einen Neubau zu schaffen.

Christian Amsinck, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg (UVB) sieht in der Sperrung der Elsenbrücke ein schwerwiegendes Problem für die Unternehmen in der Hauptstadtregion. "Sollte diese wichtige Querung auf Dauer ausfallen, würde das für den Wirtschaftsverkehr ein riesiges Hindernis und hohe Zusatzkosten bedeuten. "

Berlin habe seit Jahren zu wenig in den Erhalt und die Sanierung seiner Infrastruktur, insbesondere der Brücken, investiert, so Amsinck weiter. Mehr als 40 Brücken sind laut Senats in einem schlechten Zustand.

Die designierte Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) müsse nun ein umfassendes Sanierungsprogramm für die Berliner Brücken auf den Weg bringen.

Stefan Förster (FDP): Beispiel dafür, wie die Infrastruktur in Berlin über viele Jahre vernachlässigt wurde

Stefan Förster, der Sprecher für Stadtentwicklung der FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, kritisierte, dass die Bauarbeiten an der Elsenbrücke erhebliche Verkehrsprobleme verursachen. "Die Elsenbrücke ist eine der am stärksten genutzten Verkehrsverbindungen in Berlin. Seit über drei Jahren wird die Brücke teilweise abgerissen, was erhebliche Verkehrsprobleme verursacht, da die Behelfsbrücke immer noch nicht steht. Es ist ein Beispiel dafür, wie die Infrastruktur in Berlin über viele Jahre vernachlässigt wurde und wir mittlerweile ein Substanzproblem in der Infrastruktur haben."

Es müsse mit einer neuen Brücke – die an dieser Stelle gebaut werden muss – gleich die Autobahnbrücke für den 17. Bauabschnitt der A100 eingeplant werden, forderte Förster. "Sollte dies nicht passieren, bleibt die Berliner Verkehrsinfrastruktur eine der größten Bremsen der Stadt."

CDU-Fraktion: "Mit der Sperrung ist ein fürchterliches Chaos programmiert"

Auch die CDU-Fraktion übte Kritik: „Mit der heutigen Sperrung der Elsenbrücke ist fürchterliches Chaos programmiert", teilte Oliver Friederici, verkehrspolitischer Sprecher, mit. "Anwohner in den Nebenstraßen werden massiv belastet, wenn sich dort nun der Verkehr seinen Weg sucht. Das ist niemandem zuzumuten. Die Wiederherstellung dieser wichtigen Schlagader Berlins muss daher jetzt klar Priorität bekommen, die im Bau befindliche Behelfsbrücke muss schnellstmöglich fertiggestellt, der für 2028 geplante Neubau vorgezogen werden."

Seit 2018 seien die massiven Schäden am Brückenbauwerk bekannt, so Friederici weiter. "Durch monatelange Prüfungen wollte die Senatsverkehrsverwaltung das Problem offenbar auf die lange Bank schieben. Viel wertvolle Zeit ist dadurch verlorengegangen. Der dramatisch schlechte Zustand dieser und weiterer Brücken wurde bisher vom Senat nicht mit dem gebotenen Ernst angegangen. Jetzt müssen SPD, Grüne und Linke ihren Sanierungs- und Investitionsstau auflösen, damit in unserer Stadt nicht noch mehr Stillstand droht.“

Igeb: "Verkehrsprobleme lösen"

Jens Wieseke vom Berliner Fahrgastverband Igeb („Interessengemeinschaft Eisenbahn, Nahverkehr und Fahrgastbelange Berlin e.V.“) kritisierte angesichts der Sperrung der Elsenbrücke die allgemeine Situation im öffentlichen Nahverkehr. Der Busverkehr in Treptow kollabiere. Die Buslinie 171 werde eingestellt, um Ruhezeiten zu gewährleisten. Zudem dürfe auf der Straße Unter den Linden kein Doppeldecker fahren, weil der Lindentunnel nur noch begrenzt belastbar sei. "Grünen-Landesparteitag beklatscht bisherige Verkehrssenatorin", twitterte Wieseke.

Der Berliner Fahrgastverband retweetete den Post von Wieseke mit dem Kommentar: "Huhu, Frau Bettina Jarasch, das ist der Schlamassel, den Ihnen ihre liebe Kollegin und Vorgängerin im Amt hinterlassen wird. Wir finden Ihre Ankündigungen zur Anpassung Berlins an Klimakrise gut. Fürchten aber, es gilt zunächst noch akutere Probleme zu lösen: Verkehrsprobleme."

Der Berliner Fahrgastverband retweetete den Post von Wieseke mit dem Kommentar: "Huhu, Frau Bettina Jarasch, das ist der Schlamassel, den Ihnen ihre liebe Kollegin und Vorgängerin im Amt hinterlassen wird. Wir finden Ihre Ankündigungen zur Anpassung Berlins an Klimakrise gut. Fürchten aber, es gilt zunächst noch akutere Probleme zu lösen: Verkehrsprobleme."