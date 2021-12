Elsenbrücke in Berlin ist gesperrt - es kommt zu Staus

An der Elsenbrücke lösten in der Nacht zu Montag Sensoren aus, die die Tragfähigkeit der noch bestehenden Brückenelemente überwachen.

Flatterband sperrt die Zufahrt zur Elsenbrücke am Treptower Park.

Die gesperrte Zufahrt zur Elsenbrücke am Treptower Park.

Ein Polizist spricht an der gesperrten Zufahrt zur Elsenbrücke am Treptower Park mit einem Radfahrer.

Die gesperrte Elsenbrücke am Treptower Park.

Ein Polizeiauto sperrt die Zufahrt zur Elsenbrücke am Treptower Park.

Verkehr in Berlin

Verkehr in Berlin Elsenbrücke ist gesperrt - es kommt zu Staus

Berlin. Die marode Elsenbrücke, die Friedrichshain und Treptow verbindet, ist am Montagmorgen bis auf Weiteres vollständig gesperrt worden. "Unser Lagezentrum meldet, dass die Tragfähigkeitssensoren der Elsenbrücke am Treptow​er Park ausgelöst haben“, twitterte die Polizei. Die Sensoren überwachen die Tragfähigkeit der noch bestehenden Brückenelemente.

Die gesperrte Elsenbrücke führt schon jetzt in der weiteren Umgebung zu #Stau. Als Ausweichstrecke wird vor allem die #Oberbaumbrücke benutzt. Bitte wesentlich längere Zeit einplanen ➡️https://t.co/NrPcjZ6k6J pic.twitter.com/qS3WMITfOd — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) December 13, 2021

Die Elsenbrücke ist sowohl für den Autoverkehr als auch für Fußgänger und Radfahrer gesperrt. Auch der darunter entlangführende Schiffsverkehr ist betroffen, informierte die Polizei.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Elsenbrücke: Beiderseits der Spree bilden sich Staus

Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) empfiehlt, die Elsenbrücke weiträumig zu umfahren. Es kommt in der weiteren Umgebung der Brücke seit dem Morgen zu Staus. Wie die VIZ um 9.13 Uhr mitteilte, brauchen Autofahrer von der Puschkinallee bis Schlesisches Tor eine Stunde mehr. Es gibt auch einen Stau auf der Warschauer Straße hin zur Oberbaumbrücke und auf der Andreasstraße hin zur Schillingbrücke. Die Oberbaumbrücke wird vor allem als Ausweichstrecke benutzt. Eine Live-Verkehrskarte können Sie hier einsehen.

Gegen 9 Uhr staute es sich rund um die gesperrte Elsenbrücke.

Foto: Screenshot VIZ Berlin

Wegen der Brückensperrung kommt es bei der BVG zu Einschränkungen. Die Bus-Linie M43 verkehrt aktuell nicht zwischen Beermannstraße und Tunnelstraße. Die Busse der Linie 194 fahren nicht zwischen Beermannstraße und Markgrafendamm.

Sperrung der Elsenbrücke: Die Linie #M43_BVG verkehrt aktuell nicht zwischen Beermannstr und Tunnelstr. Die Busse der #194_BVG fahren nicht zwischen Beermannstr. und Markgrafendamm. Bitte mehr Zeit einplanen. #BVG — BVG Bus (@BVG_Bus) December 13, 2021

Die Züge der S-Bahn fahren trotz der Brückensperrung, denn die Bahnen haben eine eigene Brücke, twitterte das Unternehmen.

Die S-Bahn hat eine eigene Brücke und ist nicht von der Elsenbrücke betroffen. — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) December 13, 2021

Elsenbrücke: 2018 wurden Schäden festgestellt

Auf der mehr als 50 Jahre alten Spannbetonbrücke waren vor drei Jahren schwere Schäden festgestellt worden. Einige Brückenelemente sind schon abgerissen, um Platz für einen Neubau zu schaffen.