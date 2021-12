Bombe entschärft - 15.000 Anwohner mussten raus

Berlin. Die sonst so belebte Gegend um das Jüdische Krankenhaus Berlin (JKB) glich ab dem Sonntagvormittag einer Geisterstadt. Es wirkte ein bisschen so, als gingen die Menschen und ließen alles zurück. Alle Cafés und Imbisse hatten geschlossen, Autos fuhren keine mehr – belebte Kreuzungen menschenleer. Nur vereinzelnd schauen verwunderte Gesichter aus ihren Fenstern in die verlassene Nachbarschaft. Bald wurden auch sie von der Polizei aus ihrem Wohngebiet eskortiert. Grund für die Evakuierung war eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe, die entschärft werden musste.

Die Entschärfung begann um 16.19 Uhr. Nach 40 Minuten sei die Entfernung des ersten Zünders abgeschlossen gewesen, sagte der leitende Polizeifeuerwerker Thomas Grabow. „Weil noch ein Ehepaar in einer Wohnung angetroffen wurde, mussten wir noch einmal für eine halbe Stunde unterbrechen.“ Nachdem die Menschen durch die Feuerwehr aus dem Sperrkreis gebracht wurden, sei es weitergegangen. Die Entfernung des zweiten Zünders habe weitere 20 Minuten gedauert. Um 17.39 Uhr war die Bombe entschärft.

Am frühen Sonntagvormittag evakuierte die Polizei die Sperrzone rund um das Jüdische Krankenhaus in Gesundbrunnen.

Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Die Evakuierung begann in den frühen Morgenstunden und zog sich, anders als geplant, bis nach 16 Uhr hin, da es in einigen Fällen zu Widerstand kam und viele pflegebedürftige Menschen nicht ohne Hilfe aus ihren Wohnungen kamen. An der Maßnahme waren 400 Einsatzkräfte der Berliner Polizei beteiligt. Hilfe bekamen sie von Organisationen wie den Maltesern und den Johannitern, die sich vor allem um die Pflegebedürftigen kümmerten. 15.000 Anwohnerinnen und Anwohner, deren Wohnsitz im Umkreis von 500 Metern um den Bombenfundort liegt, wurden dazu aufgefordert, das Sperrgebiet am Sonntagmorgen zu verlassen.

Polizei: Bombe keine Gefahr für die Bevölkerung

Bereits am 19. November fanden Bauarbeiter die Bombe auf dem Gelände des Jüdischen Krankenhauses. Sie lag bis zur Entschärfung unter einem Wasserkissen und stellte nach Einschätzung des Kampfmittelräumdienstes der Polizei keine Gefahr dar. Darum hat die Polizei die Bombe nicht, wie ursprünglich geplant, bereits Ende November entschärft, sondern das Gelände zunächst nach weiteren Blindgängern abgesucht. Diese hätte man dann gleichzeitig unschädlich machen können, um dem JKB später eine weitere Evakuierung zu ersparen, sagte eine Polizeisprecherin. „Wir haben aber nichts gefunden.“ Für alle, die nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen konnten, stellte der Bezirk Mitte alternative Unterkünfte bereit, zu den die Betroffenen mit Shuttle-Bussen gebracht wurden.

Das Bezirksamt Mitte versorgte rund 600 Personen in einem Hotel in Moabit. In der Unterkunft galt die 3G-Regel. Schnelltests und FFP2-Masken stellte das Bezirksamt zur Verfügung. Weitere Unterkünfte gab es für Corona-Positive und Menschen, die in Quarantäne sind. Sie seien jeweils separiert voneinander untergebracht worden. Besonders herausfordernd war die Evakuierung für das Jüdische Krankenhaus. Die Klinik begann bereits am Mittwoch damit, die Patientinnen und Patienten zu verlegen. Am Sonnabend befanden sich dann keine Patienten mehr auf den Stationen. Die Betroffenen wurden in andere Krankenhäuser gebracht und würden zum Teil auch dort bleiben. „Ein kleiner Teil kommt in der kommenden Woche zurück“, sagte eine Sprecherin des JKB.