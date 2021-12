Wir suchen die Berliner des Jahres 2021 - Machen Sie mit!

Wer hat in diesem Jahr Herausragendes geleistet? Machen Sie mit bei der Morgenpost-Wahl und schlagen Sie uns ihre Kandidaten vor.

2018: Dieter Puhl leitete viele Jahre die Bahnhofsmission am Zoo.

Berlin. Ein besonderes Jahr neigt sich dem Abschluss zu. Ein Jahr, in das Menschen viele Hoffnungen auf ein Ende der Corona-Pandemie gelegt hatten, die sich leider nicht erfüllen sollten.

Ein Jahr, in dem nicht nur Deutschland eine neue Bundesregierung bekommen hat, sondern auch in Berlin ein neuer Senat – zumindest offiziell – seine Arbeit aufnehmen wird. Viele empfinden diese Wochen als Zeit des Übergangs und der Unsicherheit und sehnen bessere Tage herbei. Dennoch, oder gerade deshalb, wollen wir gemeinsam mit Ihnen zurückschauen. Wie stets im Advent fragen wir, wer in den zurückliegenden Monaten Besonderes geleistet und dafür eine Ehrung verdient hat, wer von unserer Jury als Berliner oder Berlinerin des Jahres 2021 ausgezeichnet werden sollte.

Es ist bereits die 18. Auflage unserer Aktion. 2004 lobte die Berliner Morgenpost zum ersten Mal diesen Ehrenpreis aus. Die Auszeichnung ging an den Kulturförderer Peter Raue. Dem Juristen war es gelungen, eine Ausstellung mit Meisterwerken des New Yorker Museums of Modern Art (MoMA) nach Berlin zu bringen. 1,2 Millionen Kunstliebhaber sahen die Schau in der Neuen Nationalgalerie. Peter Raue hatte für ein Jahrhundertereignis gesorgt und obendrein den Grundstock für ein neues Verständnis großer Ausstellungen als Publikumsmagneten gelegt.

Wer hat in diesem Jahr Herausragendes geleistet?

Nun fragt die Berliner Morgenpost ihre Leser und Leserinnen erneut: Wer hat sich im zu Ende gehenden Jahr durch eine herausragende Leistung in und für unsere Stadt verdient gemacht? Nennen Sie uns Kandidatinnen und Kandidaten, die Sie im Jahr 2020 beeindruckt oder berührt haben und denen Sie mit einer besonderen Auszeichnung Respekt zollen oder Danke sagen möchten. Sie können Prominente wie Nicht-Prominente vorschlagen, Künstler wie Sportler, Wissenschaftler, Unternehmer oder Politiker. Und Sie können insbesondere auf Berlinerinnen und Berliner hinweisen, die bürgerschaftliches Engagement zeigen und sich für die Stadtgemeinschaft einsetzen, die Zivilcourage bewiesen oder auf andere Weise Gutes getan haben. Das muss nicht, aber kann im Zusammenhang mit Corona stehen, etwa in Krankenhäusern, beim Impfen oder dem Umgang mit Kindern.

Foto: C. Schlippes / BM Infografik / Berliner Morgenpost

Im vergangenen Jahr wurde Christian Drosten als „Berliner des Jahres“ ausgezeichnet. Der Direktor des Instituts für Virologie an der Charité forscht nicht nur zu Covid, er hat wie kein Zweiter die Deutschen über die Pandemie und ihre Gefahren informiert. 2019 fiel die Wahl auf Berndt Schmidt, Intendant und Geschäftsführer des Friedrichstadt-Palasts. Schmidt sorgt für opulentes Revue-Theater, führte den Palast aus der Krise und bezieht mit seinem Team häufig Stellung gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus.

2018 wurde Dieter Puhl geehrt. Er leitete viele Jahre die Bahnhofsmission am Bahnhof Zoo und zeigt großes Engagement für obdachlose Menschen in der Stadt. Das gilt auch für Entertainer Frank Zander, der 2008 den Titel errang und die Ärztin Jenny de la Torre (2006). Zu den Preisträgern früherer Jahre gehören Sportler und Sportlerinnen, Künstler sowie Menschen, die sich als „Helden des Alltags“ bewährt haben – etwa 2015 Philipp Bertram. Er wurde als Flüchtlingshelfer ausgezeichnet, stellvertretend für Tausende andere, die sich damals in Berlin mit großer Empathie für die Geflüchteten eingesetzt hatten.

Wer könnte in diesem Jahr die Auszeichnung verdient haben?

Wer könnte 2021 ein würdiger Titelaspirant sein? Vielleicht der Schauspieler Albrecht Schuch? Er fällt seit etlichen Jahren als Darsteller vielschichtiger Charaktere auf. In diesem Jahr hat er sich selbst übertroffen und in gleich drei Leinwanderfolgen Hauptrollen gespielt, die Publikum und Kritiker gleichermaßen überzeugten: „Fabian oder Der Gang vor die Hunde“, „Schachnovelle“ und „Lieber Thomas“, in dem er den Schriftsteller Thomas Brasch gibt.

Vielleicht eine „Corona-Heldin“, etwa eine Krankenschwester, die auf einer Intensivstation der Charité oder bei Vivantes das Leben von Covid-Patienten rettet und dabei an die Grenzen ihrer Belastbarkeit geht? Oder eine Altenpflegerin, die sich um vereinsamte Menschen kümmert und verhindern muss, dass es im Pflegeheim zu neuen Ansteckungen kommt? Oder eine Hausärztin, die neben ihrem üblichen Praxisbetrieb „im Akkord“ impft, oft sogar am Wochenende?

Natürlich gibt es auch Anlässe abseits der Pandemie, Menschen Anerkennung zu zollen. So ist zum Beispiel das Humboldt-Forum eröffnet worden, ein neues Aushängeschild der Stadt. Dazu trägt auch die barocke Fassade bei. Wilhelm von Boddien, Geschäftsführer des Fördervereins Berliner Schloss, hat dafür 105 Millionen Euro gesammelt.

So können Sie an unserer Aktion teilnehmen

Schicken Sie Ihren Vorschlag, bitte immer mit dem Stichwort „Berliner des Jahres 2021“ versehen, per E-Mail an aktionen@morgenpost.de oder per Postkarte/Brief an die Berliner Morgenpost, Lokalredaktion, Kurfürstendamm 21 in 10719 Berlin oder per Fax an die Nummer (030) 88 72 77 967. Ihr Vorschlag muss spätestens am Dienstag, 21. Dezember, 18 Uhr, in der Morgenpost-Redaktion vorliegen.

Bitte schreiben Sie zu dem von Ihnen favorisierten Kandidaten eine kurze Begründung, warum dieser Berliner oder diese Berlinerin es verdient hat, von der Berliner Morgenpost ausgezeichnet zu werden. Aus allen Vorschlägen der Leser und unserer Mitarbeiter stellt die Berliner Morgenpost eine Liste mit 50 Kandidaten und Kandidatinnen zusammen, die eine Jury auswertet. Die 50 Nominierten stellen wir Ihnen nach Weihnachten in der Berliner Morgenpost vor. Dann tagt unsere Jury. In der Ausgabe vom 2. Januar 2021 verraten wir Ihnen, wer gewonnen hat und den Titel erhält.

Unter allen Einsendern verlosen wir wieder attraktive Präsente als Dankeschön fürs Mitmachen. Es gibt Pakete aus den beiden Magazinen „Raus ans Wasser“ und „Draußen in Berlin und Brandenburg“ sowie aus den Magazinen „Das neue Humboldt Forum“ und „Danke, Tegel“. Ferner Exemplare des Magazins „Berliner Verbrechen“ sowie des Gutscheinbuchs „Schlemmerblock“ mit Restaurant-Gutscheinen für 2022. Und wir verlosen ein handsigniertes Hertha-Trikot.

Wir freuen uns auf Ihre Zuschrift!