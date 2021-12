Grüne entscheiden über Koalitionsvertrag und neuen Vorstand

Berlin. Die Berliner Grünen stimmen bei einer Landesdelegiertenkonferenz am Sonntag (11.00 Uhr) über die Annahme der Koalitionsvereinbarung mit SPD und Linken ab. Außerdem steht die offizielle Nominierung der grünen Senatsmitglieder und die Wahl des Landesvorstandes auf dem Programm. Gewählt werden insbesondere zwei neue Landesvorsitzende, nachdem Nina Stahr und Werner Graf nicht mehr für das Amt angetreten sind. Stahr ist gerade in den Bundestag gewählt worden, Graf ins Abgeordnetenhaus. Damit kamen sie laut Satzung nicht für eine erneute Kandidatur infrage.

Stattdessen treten Anja Engelmohr, Philmon Ghirmai und Susanne Mertens an. Engelmohr, studierte Politologin, ist bereits seit 2016 Beisitzerin im Landesvorstand und war in der Fachgruppe für Energie und Klimaschutz an den Koalitionsverhandlungen beteiligt. Ghirmai, promovierter Historiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Berliner Abgeordnetenhaus, ist seit 2018 Vorsitzender im Kreisverband Neukölln. Mertens, ausgebildete Bankkauffrau und studierte Betriebswirtin, ist seit jüngstem Fraktionsvorsitzende der Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf.

Zum Auftakt des ganztägigen Parteitags, der voraussichtlich bis in die frühen Abendstunden dauert, sprechen unter anderem die drei Frauen aus der Fraktionsspitze Bettina Jarasch, Antje Kapek und Silke Gebel zu den Delegierten, außerdem die beiden Noch-Vorsitzenden und der Fraktionsgeschäftsführer Daniel Wesener.

Jarasch soll im neuen rot-grün-roten Senat Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz werden, Wesener Finanzsenator. Verabschiedet werden die drei bisherigen grünen Senatsmitglieder Ramona Pop (Wirtschaft), Regine Günter (Verkehr) und Dirk Behrendt (Justiz).

Zu den wichtigsten Tagesordnungspunkten gehört die Entscheidung über die Koalitionsvereinbarung mit SPD und Linken. Die SPD hat dem rund 150 Seiten umfassenden Koalitionsvertrag als erste der drei beteiligten Parteien schon eine Woche zuvor zugestimmt.

Beim Parteitag der Sozialdemokraten votierten 91,5 Prozent der Delegierten für das Regierungsprogramm. Die Linke hat einen zweiwöchigen Mitgliederentscheid gestartet, der am 17. Dezember abgeschlossen sein soll. Die drei Parteien regieren in Berlin bereits seit 2016 zusammen und wollen ihr Dreierbündnis fünf weitere Jahre fortsetzen.

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Pandemie und der weiter hohen Infektionszahlen ist der Grünen-Parteitag in hybrider Form geplant. Im "Estrel"-Hotel in Neukölln kommt nur eine vergleichsweise kleine Gruppe zusammen, die gut 150 Delegierten verfolgen den Parteitag online.

Klappt alles wie von den Spitzenpolitikerinnen und -politikern der drei Parteien geplant und stimmt die Basis dem Koalitionsvertrag jeweils zu, könnte der neue rot-grün-rote Senat noch vor Weihnachten die Arbeit aufnehmen. Vorgesehen ist, SPD-Landeschefin Franziska Giffey am 21. Dezember zur neuen Regierenden Bürgermeisterin zu wählen. Anschließend werden die neuen Senatorinnen und Senatoren ernannt.

