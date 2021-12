Konzert: Paul van Dyk's Winter Vandit Night 2021 – Tickets & Show

Paul van Dyk's für den 18. Dezember 2021 geplante Winter Vandit Night in Berlin wurde abgesagt. Alle Infos zur Show, Tickets & Termin.

Party: Am 18. Dezember wollte Paul van Dyk zu seiner jährlichen Winter Vandit Night nach Berlin zurückkehren. Die Party im Kesselhaus wurde jetzt abgesagt.

Update: Die Winter Vandit Night 2021 wurde laut der Veranstaltungsseite des Kesselhauses abgesagt. Auf der Internetseite wurde ein Statement veröffentlicht, in dem sich der Veranstalter an die Besucher wendet und schreibt: "Schweren Herzens müssen wir zum wiederholten Male eine Veranstaltung absagen. Diesmal trifft es unsere diesjährige Winter Vandit Night am 18.12.2021 im Kesselhaus."

Als Grund werden die aktuell geltenden Corona-Bestimmungen angegeben: "Das ab Mittwoch geltende Tanzverbot in Berlin macht es uns unmöglich, die Veranstaltung so stattfinden zu lassen, wie wir es alle kennen. Selbstverständlich erhält jeder sein Geld für die bereits gekauften Tickets zurück (abzüglich der von Tickettoaster erhobenen Gebühren)."

Winter Vandit Night 2021 - Vorbericht

Achtung - Die Informationen der Erstmeldungen sind durch die Absage der Veranstaltung nicht mehr aktuell:

Nach einem turbulenten Jahr kehrt Paul van Dyk im Dezember für die legendäre "Winter Vandit Night" nach Berlin zurück. Das Spektakel am Ende des Jahres erwartet die Besucher mit einem Feuerwerk elektronischer Tanzmusik. Paul van Dyk freut sich auf eine Holly Jolly Christmas Party mit Chris Bekker, Microdizko, Kollektiv Klanggut. Hier finden Sie alle wichtigen Infos zur Vorweihnachtszeit-Party.

Van Dyk ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten DJs der Welt. Neben seiner Aktivität als DJ ist er auch als Musikproduzent tätig, hat fünf Studio-Alben veröffentlicht und remixte Songs von internationalen Künstlern wie Justin Timberlake, New Order und U2. Seine Musik ist dem Trance zuzuordnen, er selbst bevorzugt jedoch den Überbegriff "elektronische Tanzmusik".

Wo wird Paul van Dyk auftreten?

Paul van Dyk wird im Kesselhaus in der Kulturbrauerei (Knaackstraße 97, 10435 Berlin) auftreten. Das Kesselhaus bietet mit ihrem rauen, industriellen Charme die perfekte Bühne für die Party.

Gibt es noch Tickets für die Party?

Ja, für die Show von Paul van Dyk im Kesselhaus sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 32,50 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (18. Dezember 2021) um 22.00 Uhr. Die Show beginnt gegen 23.00 Uhr.

Wie komme ich zum Kesselhaus?

Das Kesselhaus befindet auf dem Gelände der Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg (Eingänge: Knaackstraße 97 und Sredzkistraße 1) und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen - mit der S-Bahn (S41, S42, S8, S85 und S9 bis S-Bhf. Schönhauser Allee), der U-Bahn (U2, Station Eberswalder Straße), oder der Tram 12, M10 und M1 (Eberswalder Straße). Eine gebührenpflichtige Tiefgarage befindet sich unter der Veranstaltungsstätte (Parkhaus: Eingang Sredzkistraße).

Hier finden Sie Informationen und Hinweise zur Anfahrt und den Einlassbestimmungen im Kesselhaus in der Kulturbrauerei.

Gibt es ein Hygienekonzept im Kesselhaus?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Das Konzert findet unter den Bedingungen der 2G+-Regelung (genesen oder geimpft und zusätzlich tagesaktuell getestet) statt. Der Nachweis darüber muss digital verifizierbar sein (QR-Code).

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zu den Veranstaltungen im Kesselhaus

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Abgesagt: Paul van Dyks Winter Vandit Night 2021 live im Kesselhaus, Sonnabend, 18. Dezember 2021, Einlass gegen 22 Uhr, Start gegen 23 Uhr, Kesselhaus in der Kulturbrauerei, Knaackstraße 97, 10435 Berlin.