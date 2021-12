Konzert: 17 Hippies live in Berlin 2021 – Was Fans wissen müssen

Die Band 17 Hippies kommt am 29. Dezember 2021 für ein Konzert nach Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Konzert: Die 17 Hippies spielen am 29. Dezember 2021 in Berlin.

Berliner Kesselhaus 17 Hippies live in Berlin 2021 – Was Fans wissen müssen

Spotify Wrapped: Diese Stars räumten 2021 in Deutschland ab

Die 17 Hippies sind seit langem eine der originellsten Bands, die es in Deutschland gibt. Jetzt ist die dreizehnköpfige Berliner Kombo, die auf ihren Instrumenten Musikstile aus aller Welt mit Rock- und Popelementen verbindet, erneut auf Tour und kommt am 29. Dezember 2021 für ein Konzert in die Hauptstadt. Mit im Gepäck haben die 17 Hippies Songs aus ihrem aktuellen Album "Kirschenzeit" sowie eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits wie "Adieu", "Saragina Rumba" und "Frau von ungefähr".

Wo werden die 17 Hippies auftreten?

17 Hippies werden im Kesselhaus in der Kulturbrauerei (Knaackstraße 97, 10435 Berlin) auftreten. Das Kesselhaus bietet mit ihrem rauen, industriellen Charme die perfekte Bühne für das Konzert.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert der 17 Hippies im Kesselhaus sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 32,95 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Mittwoch (29. Dezember 2021) um 19.30 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.30 Uhr.

17 Hippies (Archivbild)

Foto: Andreas Riedel / Andreas Riedel/Promo

Welche Songs werden 17 Hippies in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert im Kesselhaus in der Kulturbrauerei davon abweichen, aber diese Songs spielten 17 Hippies bei ihrem Auftritt 2019 in Hannover:

Peaches En Regalia Mad Bad Cat Gold Pierre et Blanche Leolos Blues Jamais tout Licht aus Jovano Jovanke Galerón Uz Adieu Tarantella Saragina Rumba Gator’s Grin Mandelay Wach vor Liebe Frau von ungefähr Bourrée dite d’Aurore Sand

Zugabe:

If the Wind Blew Me Away Folk Song Yekermo Sew

Wie komme ich zum Kesselhaus?

Das Kesselhaus befindet auf dem Gelände der Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg (Eingänge: Knaackstraße 97 und Sredzkistraße 1) und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen - mit der S-Bahn (S41, S42, S8, S85 und S9 bis S-Bhf. Schönhauser Allee), der U-Bahn (U2, Station Eberswalder Straße), oder der Tram 12, M10 und M1 (Eberswalder Straße). Eine gebührenpflichtige Tiefgarage befindet sich unter der Veranstaltungsstätte (Parkhaus: Eingang Sredzkistraße).

Hier finden Sie Informationen und Hinweise zur Anfahrt und den Einlassbestimmungen im Kesselhaus in der Kulturbrauerei.

Gibt es ein Hygienekonzept im Kesselhaus?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Das Konzert findet unter den Bedingungen der 2G+-Regelung (genesen oder geimpft und zusätzlich tagesaktuell getestet) statt. Die normale Publikums-Kapazität des Kesselhauses wird reduziert, damit alle ausreichend Bewegungsfreiheit haben.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zu den Veranstaltungen im Kesselhaus

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

17 Hippies live im Kesselhaus, Mittwoch, 29. Dezember 2021, Einlass gegen 19.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.30 Uhr, Kesselhaus in der Kulturbrauerei, Knaackstraße 97, 10435 Berlin.