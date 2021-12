Konzert: Kettcar live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Die Band Kettcar kommt am 6. Januar 2022 für ein Konzert nach Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Konzert: Die Band Kettcar spielt am 6. Januar 2022 in Berlin.

Metropol Berlin Kettcar live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Kettcar sind zurück: Ihr Debütalbum "Du und wieviel von deinen Freunden" veränderte in der hiesigen Musikszene vieles. Jetzt sind die Jungs aus Hamburg wieder auf Tour und kommen am 6. Januar 2022 für ein Konzert nach Berlin. Mit im Gepäck haben Marcus Wiebusch, Erik Langer, Reimer Bustorff, Lars Wiebusch und Christian Hake Songs ihres aktuellen Albums "Ich vs. Wir", der 2019 erschienen EP "Der süße Duft der Widersprüchlichkeit" sowie eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits wie "Deiche", "Im Taxi weinen" und "48 Stunden".

Wo werden Kettcar in Berlin spielen?

Das Konzert findet im Metropol Berlin (Nollendorfplatz 5, 10777 Berlin) statt. Das Metropol in Berlin-Schöneberg ist Eventlocation und exklusive Adresse im Herzen der Hauptstadt. Die mehr als 110 Jahre alten Mauern des prunkvollen Gebäudes am Nollendorfplatz bieten heute das perfekte Ambiente für die unterschiedlichsten Veranstaltungsformate.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Kettcar im Metropol sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 36 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Donnerstag (6. Januar 2022) um 18.30 Uhr. Die Show beginnt gegen 20 Uhr.

Kettcar-Sänger Marcus Wiebusch auf der Bühne. (Archivbild)

Foto: Ralph Goldmann / picture alliance / R. Goldmann

Welche Songs werden Kettcar in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Columbiahalle davon abweichen, aber diese Songs spielte die Band bei ihrem Konzert 2020 in Lübeck:

Volle Distanz Money Left to Burn Benzin und Kartoffelchips Sommer '89 (Er schnitt Löcher in den Zaun) Wagenburg Rettung 48 Stunden Balu Palo Alto Auf den billigen Plätzen Der Tag wird kommen Balkon gegenüber Nur einmal rächen Ankunftshalle Den Revolver entsichern Im Taxi weinen Landungsbrücken raus

Zugabe:

Trostbrücke Süd Kein Außen mehr Deiche Mein Skateboard kriegt mein Zahnarzt

Gibt es ein Hygienekonzept im Metropol?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Das Konzert findet laut Internetseite des Veranstalters unter den Bedingungen der 2G-Regelung (genesen oder vollständig geimpft) statt: „Der Nachweis kann NUR über einen in der EU anerkannten „offiziellen“ QR-Code (digital oder auf Papier) in Verbindung mit einem gültigen Ausweisdokument erfolgen.“

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zu den Veranstaltungen im Metropol sowie allgemeine Informationen zur Corona-Prävention in Berlin.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich zum Metropol Berlin?

Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Metropol Berlin (Nollendorfplatz 5, 10777 Berlin) liegt mitten in Schöneberg im Herzen der Hauptstadt und ist mit der U-Bahn (U1, U2, U3, oder U4 bis Nollendorfplatz) gut zu erreichen. Die U-Bahnstation Nollendorfplatz liegt praktisch direkt vor der Tür. Auch mit den Buslinien 106, 187, M19, N26 und N2 (Haltestelle U-Nollendorfplatz) ist das Metropol gut zu erreichen. In der Umgebung finden sich nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen im öffentlichen Straßenraum.

Hier erhalten Sie Hinweise zu den Einlassbestimmungen im Metropol Berlin.

Kettcar live im Metropol Berlin, Donnerstag, 6. Januar 2022, Einlass ab 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Nollendorfplatz 5, 10777 Berlin