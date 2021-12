Konzert: Apocalyptika & Epica live 2023 - Was Fans wissen müssen

Die Bands Apocalyptika und Epica kommen am 28. März 2023 für ein gemeinsames Konzert nach Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Konzert: Apocalyptika & Epica spielen am 28. März 2023 in Berlin.

Columbiahalle Apocalyptika & Epica live 2023 – Was Fans wissen müssen

Metal-Fans sollten sich diesen Auftritt vormerken: Im Frühjahr 2023 spielen zwei Bands, die perfekt zusammenpassen, eine gemeinsame Doppel-Headliner-Show. Die finnischen Cello-Metaller von Apocalyptica kommen zusammen mit den Symphonic-Rockern von Epica auf Deutschlandtour und spielen am 28. März 2023 im Rahmen ihrer "Epic Apocalypse"-Tour ein Konzert in Berlin.

Apocalyptica werden in Berlin einer Auswahl ihrer größten Hits sowie Stücke ihrer jüngst erschienenen Studioplatte "Cell-O" präsentieren. Die niederländische Band Epica um Frontfrau Simone Simons steuert neben ihren Symphonic-Metal-Kompositionen und ordentlich Pyrotechnik auch Songs ihres aktuellen Albums "Omega" bei. Als Support für den Auftritt wurde die britisch-finnische Band Wheel bestätigt.

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 31. Oktober 2020 geplant und wurde zwischenzeitlich auf den 30. Oktober 2021 verschoben. Weil auch dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 31. Oktober 2022.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Eure Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit."

Wo werden Apocalyptika & Epica in Berlin spielen?

Das Konzert findet in der Columbiahalle Berlin (Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Apocalyptika und Epica in der Columbiahalle sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 42 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Dienstag (28. März 2023) um 18.30 Uhr. Die Show beginnt gegen 20 Uhr.

Apocalyptica

Foto: Trinity

Welche Songs werden Apocalyptika & Epica in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Columbiahalle davon abweichen, aber diese Songs spielte Apocalyptika bei ihrem Auftritt im November 2021 in Tampere:

Deathzone - Sacra Kaamos Call My Name Ruska On the Rooftop with Quasimodo Bittersweet Rise Stroke - In Memoriam Peace Virsi 555 / 382 Scream for the Silent Cohkka / Cortege Worlds Collide Dead Man's Eyes

Zugabe:

Coma - Farewell Nothing Else Matters / Conquest of Paradise

Und diese Songs spielten Epica zuletzt bei ihrem Auftritt im Juni 2021 im belgischen Lint:

Alpha – Anteludium Abyss of Time – Countdown to Singularity The Skeleton Key Unchain Utopia The Obsessive Devotion In All Conscience Victims of Contingency Kingdom of Heaven Kingdom of Heaven Part 3 – The Antediluvian Universe Rivers Once Upon a Nightmare Freedom – The Wolves Within Cry for the Moon Beyond the Matrix Omega – Sovereign of the Sun Spheres

Wie komme ich hin?

Im Umfeld der Columbiahalle sind so gut wie keine Parkplätze im öffentlichen Parkraum vorhanden. Empfehlenswert ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Columbiahalle liegt zentral an der Grenze der Bezirke Kreuzberg und Tempelhof und ist mit der BVG gut zu erreichen: U 6: Haltestelle Platz der Luftbrücke; Bus 119: Haltestelle Flughafen Tempelhof; Bus 104 sowie 2048: Haltestelle Friesenstraße. Von dort aus ist die Halle in wenigen Minuten fußläufig erreichbar.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Columbiahalle?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zu den Veranstaltungen in der Columbiahalle

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Ist die Columbiahalle barrierefrei?

Ja, ist sie. Der Einlass wird über den Hof ermöglicht. In Bühnennähe gibt es ein seperates Rollstuhlplateau Ein behindertengerechtes WC ist vorhanden. Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Columbiahalle finden Sie unter columbiahalle.berlin/de.

Apocalyptika & Epica live in der Columbiahalle, Dienstag, 28. März 2023, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Columbiahalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin.