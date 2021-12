Berlin-Konzert: Justin Bieber live 2023 – Was Fans wissen müssen

Justin Bieber kommt am 4. Februar 2023 für ein Konzert nach Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Konzert: Justin Bieber spielt am 4. Februar 2023 in Berlin.

Mercedes-Benz Arena Justin Bieber live in Berlin 2023 – Was Fans wissen müssen

Spotify Wrapped: Diese Stars räumten 2021 in Deutschland ab

Spotify Wrapped: Diese Stars räumten 2021 in Deutschland ab

Justin Bieber ist zurück: Der kanadischer Pop- und R&B-Sänger kommt im Rahmen seiner heiß erwarteten "Justice World Tour" 2023 für fünf Auftritte nach Deutschland und wird am 4. Februar 2023 ein Konzert in Berlin spielen. Die Tournee ist die erste große Tour des Musikers seit der "Purpose World Tour" 2017, die mehr als 2,5 Millionen Bieber-Fans weltweit besuchten.

"Wir haben hart an der besten Show, die wir bislang entworfen haben, gearbeitet", teilte Justin Bieber seinen Fans mit. "Wir können es kaum erwarten sie mit euch auf der ganzen Welt zu teilen. Wir sehen uns bald!" Mit im Gepäck hat Bieber Songs von seinem aktuellen Album „Justice“, das im März 2021 erschien, und natürlich eine Auswahl seiner größten Hits wie "Love Yourself", "Sorry" und "Baby".

Wo wird Justin Bieber auftreten?

Justin Bieber wird in der Mercedes-Benz Arena Berlin (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) auftreten.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja und nein, auf der Internetseite der Veranstalter sind derzeit keine regulären Karten mehr im Vorverkauf erhältlich. Wer sich auf der Internetseite für den Event-Alarm registriert, erhält eine Benachrichtigung per Email, falls durch die Aufhebung von Sperrungen oder die Rückgabe von Kontingenten doch noch Tickets frei werden. Es gibt allerdings noch Premium-Tickets, die mit 199 Euro pro Karte zu Buche schlagen.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (4. Februar 2023) um 17.30 Uhr. Die Show beginnt gegen 19.30 Uhr.

Foto: Ali Haider / dpa

Welche Songs wird Justin Bieber in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte Justin Bieber bei seinem Konzert im September 2021 in Philadelphia:

Somebody Hold On Deserve You Ghost Holy Off My Face Unstable Where Are Ü Now What Do You Mean? Come Around Me Yummy Confident All That Matters Hold Tight Don't Go Essence (Remix) Sorry Love You Different As I Am Lonely Stay Intentions Baby Peaches Anyone

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Arena

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Justin Bieber live in der Mercedes-Benz Arena, Sonnabend, 4. Februar 2023, Einlass gegen 17.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 19.30 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.